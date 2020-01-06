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В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП
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РИА Новости

В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП

19:32 06.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Женщина-пешеход получила синяки и ушибы, когда легковой автомобиль вылетел на тротуар в Петербурге после ДТП, помимо нее пострадали один из водителей и два пассажира, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации ведомства, авария произошла около 17.00 мск в Красносельском районе Петербурга, где на пересечении улиц Ленина и Кузнецова столкнулись Mercedes и Volkswagen Passat, который затем вылетел на тротуар, задев женщину.
"В результате ДТП пострадали: пассажирка автомобиля Мercedes (девушка 1994 года рожения), в тяжёлом состоянии, водитель Volkswagen Passat (мужчина 1994 года рождения), в тяжёлом состоянии, пассажир Volkswagen Passat (девушка 2000 года рождения), в состоянии средней тяжести, и пешеход (женщина 1980 года рождения) в удовлетворительном состоянии. Водитель Мercedes (мужчина 1996 года рождения) не пострадал", - говорится в сообщении управления ГИБДД.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, пешеход получила синяки и ушибы, госпитализация ей не потребовалась.
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16 июня 2017, 12:36
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