Беглов исполнил три мечты юных петербуржцев с "Елки желаний"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках городского проекта "Елка желаний" исполнил новогодние мечты трех детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Ранее в декабре губернатор в рамках аналогичной всероссийской акции проекта "Мечтай со мной" исполнил желания трех детей из Петербурга, получивших набор для творчества, персональный компьютер и сертификат на поездку-впечатление на гоночном такси с профессиональным водителем в комплекте с гоночным автомобилем в миниатюре. Тогда Беглов пообещал исполнить и новогодние мечты с "Елки желаний" на Рождественской ярмарке в Петербурге.

"Антону Ветрову из многодетной семьи губернатор подарил смартфон, Диме Алексееву – смарт-часы, а Софье Дибиной, которую воспитывает бабушка, – планшет", - говорится в сообщении.

"Завтра – Рождество. Хочу, чтобы вы встретили этот праздник с подарками, о которых мечтали", - сказал губернатор, обращаясь к детям.