Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-06T17:40+0300
https://ria.ru/20200106/1563150672.html
Беглов исполнил три мечты юных петербуржцев с "Елки желаний"
https://cdn22.img.ria.ru/images/152999/75/1529997525_0:207:2874:1824_1036x0_80_0_0_3d44d46853171cd4c620394529e1e286.jpg
РИА Новости

Беглов исполнил три мечты юных петербуржцев с "Елки желаний"

17:40 06.01.2020
323
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках городского проекта "Елка желаний" исполнил новогодние мечты трех детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Ранее в декабре губернатор в рамках аналогичной всероссийской акции проекта "Мечтай со мной" исполнил желания трех детей из Петербурга, получивших набор для творчества, персональный компьютер и сертификат на поездку-впечатление на гоночном такси с профессиональным водителем в комплекте с гоночным автомобилем в миниатюре. Тогда Беглов пообещал исполнить и новогодние мечты с "Елки желаний" на Рождественской ярмарке в Петербурге.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
30 декабря 2019, 14:25Новый год—2020
Губернатор Кузбасса исполнил мечты трех тяжелобольных детей
"Антону Ветрову из многодетной семьи губернатор подарил смартфон, Диме Алексееву – смарт-часы, а Софье Дибиной, которую воспитывает бабушка, – планшет", - говорится в сообщении.
"Завтра – Рождество. Хочу, чтобы вы встретили этот праздник с подарками, о которых мечтали", - сказал губернатор, обращаясь к детям.
В рамках традиционного городского проекта "Ёлка желаний" социальные работники из Центров помощи семье и детям передают просьбы своих подопечных в Благотворительный фонд культуры семьи и детства. Кроме того, список подарков размещается в интернете на странице акции. За пять лет проведения акции в ней приняли участие две тысячи петербуржцев, исполнивших мечты более 800 детей.
621116
Обсудить 0
Новый год—2020Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Туристы в рождественских костюмах на пляже в Сиднее
Эксперты рассказали, в какие праздники туристы путешествуют чаще всего
Кадр из фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Начались съемки фильма "Бэтмен"
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы
Автомобиль Следственного комитета России
В Ульяновске завели дело после гибели ребенка во время игры в прятки
Такси
В Казани таксиста обвинили в изнасиловании ВИЧ-инфицированной клиентки
Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн пришел на заседание суда с ходунками
Премьер-министр РФ Д. Медведев и его супруга Светлана на богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Медведев с супругой приехали в храм Христа Спасителя на богослужение
Логотип Роскосмоса
"Роскосмос": убитый в Подмосковье мужчина был сотрудником "ВНИИЭМ"
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Российские рубли
Отец блогера объяснил, зачем его сын кидал деньги в толпу в Волгограде
Врач станции скорой медицинской помощи
В Башкирии семь человек пострадали в ДТП с двумя легковушками
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
Храм УПЦ в Ивано-Франковской области, в отношении которого была предпринята попытка рейдерского захвата
УПЦ заявила о попытке захвата храма сторонниками "новой церкви"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния