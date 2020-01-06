В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Полиция Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария с участием автобуса и грузовика Isuzu произошла в понедельник на 266-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. По данным ГИБДД, погибли водитель и пассажир грузовика, пострадали семь пассажиров автобуса.

"Водитель 1985 года рождения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").