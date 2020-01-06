Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T16:46+0300
https://ria.ru/20200106/1563149516.html
В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком

16:46 06.01.2020
5502
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Авария с участием автобуса и грузовика Isuzu произошла в понедельник на 266-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. По данным ГИБДД, погибли водитель и пассажир грузовика, пострадали семь пассажиров автобуса.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Водитель 1985 года рождения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
Как добавили в региональной Госавтоинспекции, автобус совершал заказную перевозку пассажиров, лицензия на осуществление международных перевозок и полис ОСАГО у водителя имелись. Тахограф в автобусе также был в наличии, но он не работал, подчеркнули в ведомстве. Сотрудники ГИБДД привлекли водителя автобуса к административной ответственности за нарушение правил использования тахографа.
Автомобили полиции
26 декабря 2019, 20:51
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
311120
Обсудить 0
Тюменская областьПроисшествия
Рекомендуем
Логотип Роскосмоса
В "Роскосмосе" заявили, что убитый в Подмосковье не был их сотрудником
Сотрудники полиции в Ереване
В Ереване задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки
Автомобиль следственного комитета
Мужчин, спасших женщину от грабителя в Нижегородской области, наградят
Автомобиль Следственного комитета России
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Автомобиль Следственного Комитета России
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
Младенец
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
В Тюменской области в ДТП погибли пять человек
Прощание с онкологом Андреем Павленко
Друг Павленко рассказал о последних неделях онколога
Скорая помощь
Число пострадавших при обрушении на стройке в Москве возросло до пяти
Житель Тольятти, подозреваемый в краже 50 плиток шоколада из продуктового магазина
Житель Тольятти пытался украсть из магазина около 50 плиток шоколада
Автомобиль Следственного комитета России
В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния