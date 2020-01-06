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Шойгу обсудил с главой генштаба ВС Ирана ситуацию в регионе
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РИА Новости

Шойгу обсудил с главой генштаба ВС Ирана ситуацию в регионе

16:10 06.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с начальником генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери шаги по недопущению эскалации в Сирии и Ближневосточном регионе в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает российское министерство обороны.
"В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением "Кудс" генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении ведомства.
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