Шойгу провел телефонные переговоры с главой турецкой разведки

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с главой национальной разведывательной организации Турции Ближний Восток, Северную Африку и действия по снижению напряженности в регионе, сообщило Министерство обороны РФ.
Вечером 5 января 2020 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с директором национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом.
"В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряженности и разрешению кризисных ситуаций в регионе", - говорится в сообщении.