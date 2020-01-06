В Кении арестовали пытавшихся проникнуть на британскую военную базу

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Кенийская полиция арестовала трех человек, подозреваемых в попытке проникнуть на военную базу Великобритании в центральной части страны, пишет местная газета Daily Nation.
Инцидент произошел в городе Наньюки (округ Лайкипиа). Предполагаемые злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения британской базы, командование которой затем передало записи местной полиции. В воскресенье вечером трое подозреваемых были арестованы. Проверяется версия о шпионаже в пользу террористов.
5 января, 16:50Опубликованы кадры нападения на американскую базу в Кении
"Они пытались проникнуть на базу, но не смогли. Мы их выследили. У них при себе были видеокамеры, ведется допрос", - сообщил глава местной полиции Джордж Натембейя.
В воскресенье боевики радикальной исламистской группировки "аш-Шабаб" напали на военно-морскую базу США в кенийском округе Ламу на побережье Индийского океана. В результате нападения погиб американский военный и двое контрактников Пентагона.