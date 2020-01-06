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Культура
2020-01-06T15:21+0300
https://ria.ru/20200106/1563147993.html
Невский оценил шансы победителей премии "Золотой глобус" на "Оскар"
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РИА Новости

Невский оценил шансы победителей премии "Золотой глобус" на "Оскар"

15:21 06.01.2020
1545
© Фото : из архива Александра Невского Общественный деятель Александр Невский
 Общественный деятель Александр Невский
© Фото : из архива Александра Невского
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Победа фильма "1917" Сэма Мендеса в номинации "Лучший фильм" премии "Золотой глобус" дает ему большие шансы на "Оскар", в целом результаты церемонии показали, что кинематографистов, зрителей и критиков в равной степени волнуют серьезные темы современности, в том числе угрозы экологической катастрофы и проблемы в семье, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал актёр, продюсер и член Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (HFPA) Александр Невский.
Ранее состоялось ежегодное вручение наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда. Историческая драма "1917" удостоилась "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма", ее создатель Сэм Мендес получил статуэтку за режиссуру. Лучшей комедией признали "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино. Лучшим фильмом на иностранном языке стали "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. За актерские работы статуэток удостоились Хоакин Феникс ("Джокер"), Тэрон Эджертон ("Рокетмен"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Аквафина ("Прощание"), Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде"), Лора Дерн ("Брачная история") и другие. Среди сериалов победителями оказались "Чернобыль", "Наследники" и "Дрянь".
Режиссер Сэм Мендес принимает награду за лучший драматический фильм 1917 на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
Вчера, 10:55Культура
Критик считает, что награды "Золотой глобус" оказались заслуженными
"Победа "1917" и режиссёра Сэма Мендеса заслужены, так как фильм снят не только в необычной манере - как будто одним дублем, но и является прекрасной антивоенной драмой. А картина "Однажды в Голливуде" - гимн американскому кинематографу и его классическим героям, поэтому награды Тарантино тоже были предсказуемы. К сожалению, в отличие от "Золотого Глобуса", "Оскар" присуждается только одному фильму, и, зная странное отношение Киноакадемии к комедиям, я считаю, что больше шансов у "1917". При этом я не сомневаюсь, что лучшей картиной на иностранном языке на "Оскаре-2020" будет признан победитель Канн и "Золотого Глобуса" - южно-корейский фильм "Паразиты", об отличных шансах которого я говорил ещё месяц назад", — сказал Невский.
Он добавил, что заслуженные победы Хоакина Феникса, Рене Зеллвегер и Брэда Питта приведут их и к золотым статуэткам "Оскар" в феврале. Главными претендентами на премию в категории "Лучший режиссер" станут Сэм Мендес, Квентин Тарантино и Мартин Скорсезе, режиссер фильма "Ирландец", который в этот раз остался без "Золотого глобуса".
Актёр Рассел Кроу
Вчера, 06:46Культура
Кроу не приехал получать "Золотой глобус" из-за пожаров в Австралии
Эксперт также отметил вручение награды сериалу "Чернобыль", который рассказывает о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
"Результаты прошедшей церемонии доказали, что такие тяжёлые темы, как эскалация насилия, сексуальные домогательства, угрозы экологических и иных катастроф, разрушающиеся браки - все это продолжает волновать не только кинематографистов и создателей телесериалов, но и зрителей, а также моих коллег, голосующих за награды. Реальный мир и все его проблемы накладывают отпечаток на кино и ТВ", — подчеркнул Невский.
По его словам, интерес Ассоциации зарубежной прессы Голливуда, которая присуждает "Золотые глобусы" к серьезным фильмам, байопикам и сериалам важной тематики привлекает дополнительное внимание зрителей к этим проектам.
Яркие моменты церемонии "Золотой глобус"
© Getty Images/Frazer Harrison

Композиция Beautiful Ghosts к музыкальному фильму "Кошки" в исполнении Тейлор Свифт была номинирована на премию за лучшую песню. Однако награда досталась песне (I’m Gonna) Love Me Again к фильму "Рокетмен".

Тейлор Свифт на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
1 из 14

Композиция Beautiful Ghosts к музыкальному фильму "Кошки" в исполнении Тейлор Свифт была номинирована на премию за лучшую песню. Однако награда досталась песне (I’m Gonna) Love Me Again к фильму "Рокетмен".

© Getty Images/Frazer Harrison
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater

Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде".

Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана Однажды в… Голливуде на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
2 из 14

Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде".

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
© REUTERS / Mike Blake

Актеры "Однажды ... в Голливуде" получили награду в номинации "Лучшая комедия или мюзикл".

В категории были представлены фильмы "Рокетмен", "Кролик Джоджо", "Меня зовут Долемайт" и "Достать ножи".

Актеры Однажды ... в Голливуде получили награду в номинации Лучшая комедия или мюзикл на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
3 из 14

Актеры "Однажды ... в Голливуде" получили награду в номинации "Лучшая комедия или мюзикл".

В категории были представлены фильмы "Рокетмен", "Кролик Джоджо", "Меня зовут Долемайт" и "Достать ножи".

© REUTERS / Mike Blake
© AFP 2019 / Frederick J. Brown

Аквафина получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Прощание".

Конкурентками актрисы стали Ана де Армас, Кейт Бланшетт, Бини Фелдштейн и Эмма Томпсон.

Актриса Аквафина получила Золотой глобус в категории Лучшая актриса в комедии/мюзикле за роль в фильме Прощание
4 из 14

Аквафина получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Прощание".

Конкурентками актрисы стали Ана де Армас, Кейт Бланшетт, Бини Фелдштейн и Эмма Томпсон.

© AFP 2019 / Frederick J. Brown
© REUTERS / Mario Anzuoni

Скарлетт Йоханссон была представлена в номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль Николь Барбер в картине "Брачная история".

За "Золотой глобус" в категории боролись также Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Сирша Ронан и Синтия Эриво.

Скарлетт Йоханссон на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
5 из 14

Скарлетт Йоханссон была представлена в номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль Николь Барбер в картине "Брачная история".

За "Золотой глобус" в категории боролись также Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Сирша Ронан и Синтия Эриво.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater

Историческая драма "1917" удостоилась "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма", ее создатель Сэм Мендес получил статуэтку за режиссуру.

Режиссер Сэм Мендес принимает награду за лучший драматический фильм 1917 на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
6 из 14

Историческая драма "1917" удостоилась "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма", ее создатель Сэм Мендес получил статуэтку за режиссуру.

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
© REUTERS / Mike Blake

Тэрон Эджертон получил награду в категории "Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за фильм "Рокетмен".

Тэрон Эджертон получил награду в категории Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле за фильм Рокетмен
7 из 14

Тэрон Эджертон получил награду в категории "Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за фильм "Рокетмен".

© REUTERS / Mike Blake
© REUTERS / Mario Anzuoni

Шарлиз Терон и Гвинет Пэлтроу на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус".

Шарлиз Терон и Гвинет Пэлтроу на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
8 из 14

Шарлиз Терон и Гвинет Пэлтроу на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус".

© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater

Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме "Джуди".

Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме Джуди на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
9 из 14

Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме "Джуди".

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
© AP Photo / Richard Shotwell

Актер Хоакин Феникс получил кинопремию "Золотой глобус" как лучший актер в драматическом фильме "Джокер".

Кинокартина завоевала награду в номинации "Лучшая музыка".

Актер Хоакин Феникс получил кинопремию Золотой глобус как лучший актер в драматическом фильме Джокер
10 из 14

Актер Хоакин Феникс получил кинопремию "Золотой глобус" как лучший актер в драматическом фильме "Джокер".

Кинокартина завоевала награду в номинации "Лучшая музыка".

© AP Photo / Richard Shotwell
© AFP 2019 / Valerie Macon

Актриса Дженнифер Лопес на вручении премии "Золотой глобус".

Актриса Дженнифер Лопес на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
11 из 14

Актриса Дженнифер Лопес на вручении премии "Золотой глобус".

© AFP 2019 / Valerie Macon
© REUTERS / NBC Universal/ Paul Drinkwater

Мишель Уильямс получила премию в номинации "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале" за роль в "Фосси/Вердон".

Мишель Уильямс получила премию в номинации Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
12 из 14

Мишель Уильямс получила премию в номинации "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале" за роль в "Фосси/Вердон".

© REUTERS / NBC Universal/ Paul Drinkwater
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater

Том Хэнкс получил почетный "Золотой глобус" им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения.

Том Хэнкс получил почетный Золотой глобус им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения
13 из 14

Том Хэнкс получил почетный "Золотой глобус" им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения.

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
© REUTERS / Mike Blake

Режиссер Квентин Тарантино получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" за фильм "Однажды ... в Голливуде".

Режиссер Квентин Тарантино получил премию Золотой глобус в номинации Лучший сценарий за фильм Однажды ... в Голливуде
14 из 14

Режиссер Квентин Тарантино получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" за фильм "Однажды ... в Голливуде".

© REUTERS / Mike Blake
1 из 14

Композиция Beautiful Ghosts к музыкальному фильму "Кошки" в исполнении Тейлор Свифт была номинирована на премию за лучшую песню. Однако награда досталась песне (I’m Gonna) Love Me Again к фильму "Рокетмен".

© Getty Images/Frazer Harrison
2 из 14

Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде".

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
3 из 14

Актеры "Однажды ... в Голливуде" получили награду в номинации "Лучшая комедия или мюзикл".

В категории были представлены фильмы "Рокетмен", "Кролик Джоджо", "Меня зовут Долемайт" и "Достать ножи".

© REUTERS / Mike Blake
4 из 14

Аквафина получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Прощание".

Конкурентками актрисы стали Ана де Армас, Кейт Бланшетт, Бини Фелдштейн и Эмма Томпсон.

© AFP 2019 / Frederick J. Brown
5 из 14

Скарлетт Йоханссон была представлена в номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль Николь Барбер в картине "Брачная история".

За "Золотой глобус" в категории боролись также Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Сирша Ронан и Синтия Эриво.

© REUTERS / Mario Anzuoni
6 из 14

Историческая драма "1917" удостоилась "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма", ее создатель Сэм Мендес получил статуэтку за режиссуру.

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
7 из 14

Тэрон Эджертон получил награду в категории "Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за фильм "Рокетмен".

© REUTERS / Mike Blake
8 из 14

Шарлиз Терон и Гвинет Пэлтроу на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус".

© REUTERS / Mario Anzuoni
9 из 14

Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме "Джуди".

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
10 из 14

Актер Хоакин Феникс получил кинопремию "Золотой глобус" как лучший актер в драматическом фильме "Джокер".

Кинокартина завоевала награду в номинации "Лучшая музыка".

© AP Photo / Richard Shotwell
11 из 14

Актриса Дженнифер Лопес на вручении премии "Золотой глобус".

© AFP 2019 / Valerie Macon
12 из 14

Мишель Уильямс получила премию в номинации "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале" за роль в "Фосси/Вердон".

© REUTERS / NBC Universal/ Paul Drinkwater
13 из 14

Том Хэнкс получил почетный "Золотой глобус" им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения.

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
14 из 14

Режиссер Квентин Тарантино получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" за фильм "Однажды ... в Голливуде".

© REUTERS / Mike Blake
31100014
Обсудить 2
КультураСэмюэль МендесЗолотой глобусОскар (премия)
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