Невский оценил шансы победителей премии "Золотой глобус" на "Оскар"

"Победа "1917" и режиссёра Сэма Мендеса заслужены, так как фильм снят не только в необычной манере - как будто одним дублем, но и является прекрасной антивоенной драмой. А картина "Однажды в Голливуде" - гимн американскому кинематографу и его классическим героям, поэтому награды Тарантино тоже были предсказуемы. К сожалению, в отличие от "Золотого Глобуса", "Оскар" присуждается только одному фильму, и, зная странное отношение Киноакадемии к комедиям, я считаю, что больше шансов у "1917". При этом я не сомневаюсь, что лучшей картиной на иностранном языке на "Оскаре-2020" будет признан победитель Канн и "Золотого Глобуса" - южно-корейский фильм "Паразиты", об отличных шансах которого я говорил ещё месяц назад", — сказал Невский.