Невский оценил шансы победителей премии "Золотой глобус" на "Оскар"

Композиция Beautiful Ghosts к музыкальному фильму "Кошки" в исполнении Тейлор Свифт была номинирована на премию за лучшую песню. Однако награда досталась песне (I’m Gonna) Love Me Again к фильму "Рокетмен".
Композиция Beautiful Ghosts к музыкальному фильму "Кошки" в исполнении Тейлор Свифт была номинирована на премию за лучшую песню. Однако награда досталась песне (I’m Gonna) Love Me Again к фильму "Рокетмен".
Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде".
Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде".
Актеры "Однажды ... в Голливуде" получили награду в номинации "Лучшая комедия или мюзикл".
В категории были представлены фильмы "Рокетмен", "Кролик Джоджо", "Меня зовут Долемайт" и "Достать ножи".
Актеры "Однажды ... в Голливуде" получили награду в номинации "Лучшая комедия или мюзикл".
В категории были представлены фильмы "Рокетмен", "Кролик Джоджо", "Меня зовут Долемайт" и "Достать ножи".
Аквафина получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Прощание".
Конкурентками актрисы стали Ана де Армас, Кейт Бланшетт, Бини Фелдштейн и Эмма Томпсон.
Аквафина получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Прощание".
Конкурентками актрисы стали Ана де Армас, Кейт Бланшетт, Бини Фелдштейн и Эмма Томпсон.
Скарлетт Йоханссон была представлена в номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль Николь Барбер в картине "Брачная история".
За "Золотой глобус" в категории боролись также Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Сирша Ронан и Синтия Эриво.
Скарлетт Йоханссон была представлена в номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль Николь Барбер в картине "Брачная история".
За "Золотой глобус" в категории боролись также Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Сирша Ронан и Синтия Эриво.
Историческая драма "1917" удостоилась "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма", ее создатель Сэм Мендес получил статуэтку за режиссуру.
Историческая драма "1917" удостоилась "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма", ее создатель Сэм Мендес получил статуэтку за режиссуру.
Тэрон Эджертон получил награду в категории "Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за фильм "Рокетмен".
Тэрон Эджертон получил награду в категории "Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за фильм "Рокетмен".
Шарлиз Терон и Гвинет Пэлтроу на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме "Джуди".
Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме "Джуди".
Актер Хоакин Феникс получил кинопремию "Золотой глобус" как лучший актер в драматическом фильме "Джокер".
Кинокартина завоевала награду в номинации "Лучшая музыка".
Актер Хоакин Феникс получил кинопремию "Золотой глобус" как лучший актер в драматическом фильме "Джокер".
Кинокартина завоевала награду в номинации "Лучшая музыка".
Мишель Уильямс получила премию в номинации "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале" за роль в "Фосси/Вердон".
Мишель Уильямс получила премию в номинации "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале" за роль в "Фосси/Вердон".
Том Хэнкс получил почетный "Золотой глобус" им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения.
Том Хэнкс получил почетный "Золотой глобус" им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения.
Режиссер Квентин Тарантино получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" за фильм "Однажды ... в Голливуде".
Режиссер Квентин Тарантино получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" за фильм "Однажды ... в Голливуде".
Композиция Beautiful Ghosts к музыкальному фильму "Кошки" в исполнении Тейлор Свифт была номинирована на премию за лучшую песню. Однако награда досталась песне (I’m Gonna) Love Me Again к фильму "Рокетмен".
Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде".
Актеры "Однажды ... в Голливуде" получили награду в номинации "Лучшая комедия или мюзикл".
В категории были представлены фильмы "Рокетмен", "Кролик Джоджо", "Меня зовут Долемайт" и "Достать ножи".
Аквафина получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Прощание".
Конкурентками актрисы стали Ана де Армас, Кейт Бланшетт, Бини Фелдштейн и Эмма Томпсон.
Скарлетт Йоханссон была представлена в номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль Николь Барбер в картине "Брачная история".
За "Золотой глобус" в категории боролись также Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Сирша Ронан и Синтия Эриво.
Историческая драма "1917" удостоилась "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма", ее создатель Сэм Мендес получил статуэтку за режиссуру.
Тэрон Эджертон получил награду в категории "Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за фильм "Рокетмен".
Шарлиз Терон и Гвинет Пэлтроу на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме "Джуди".
Актер Хоакин Феникс получил кинопремию "Золотой глобус" как лучший актер в драматическом фильме "Джокер".
Кинокартина завоевала награду в номинации "Лучшая музыка".
Мишель Уильямс получила премию в номинации "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале" за роль в "Фосси/Вердон".
Том Хэнкс получил почетный "Золотой глобус" им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения.
Режиссер Квентин Тарантино получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" за фильм "Однажды ... в Голливуде".