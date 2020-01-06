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Культура
2020-01-06T12:27+0300
https://ria.ru/20200106/1563142927.html
Яркие моменты церемонии "Золотой глобус"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156314/28/1563142833_0:127:2999:1815_1036x0_80_0_0_c476615f159681498c0fbc84c96ec564.jpg
РИА Новости

Яркие моменты церемонии "Золотой глобус"

12:25 06.01.2020 (обновлено: 12:27 06.01.2020)
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В Лос-Анджелесе прошло вручение престижной кинопремии "Золотой глобус". Почетные гости и победители 77-й ежегодной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
© Getty Images/Frazer Harrison

Композиция Beautiful Ghosts к музыкальному фильму "Кошки" в исполнении Тейлор Свифт была номинирована на премию за лучшую песню. Однако награда досталась песне (I’m Gonna) Love Me Again к фильму "Рокетмен".

Тейлор Свифт на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
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Композиция Beautiful Ghosts к музыкальному фильму "Кошки" в исполнении Тейлор Свифт была номинирована на премию за лучшую песню. Однако награда досталась песне (I’m Gonna) Love Me Again к фильму "Рокетмен".

© Getty Images/Frazer Harrison
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater

Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде".

Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана Однажды в… Голливуде на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
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Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде".

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
© REUTERS / Mike Blake

Актеры "Однажды ... в Голливуде" получили награду в номинации "Лучшая комедия или мюзикл".

В категории были представлены фильмы "Рокетмен", "Кролик Джоджо", "Меня зовут Долемайт" и "Достать ножи".

Актеры Однажды ... в Голливуде получили награду в номинации Лучшая комедия или мюзикл на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
3 из 14

Актеры "Однажды ... в Голливуде" получили награду в номинации "Лучшая комедия или мюзикл".

В категории были представлены фильмы "Рокетмен", "Кролик Джоджо", "Меня зовут Долемайт" и "Достать ножи".

© REUTERS / Mike Blake
© AFP 2019 / Frederick J. Brown

Аквафина получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Прощание".

Конкурентками актрисы стали Ана де Армас, Кейт Бланшетт, Бини Фелдштейн и Эмма Томпсон.

Актриса Аквафина получила Золотой глобус в категории Лучшая актриса в комедии/мюзикле за роль в фильме Прощание
4 из 14

Аквафина получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Прощание".

Конкурентками актрисы стали Ана де Армас, Кейт Бланшетт, Бини Фелдштейн и Эмма Томпсон.

© AFP 2019 / Frederick J. Brown
© REUTERS / Mario Anzuoni

Скарлетт Йоханссон была представлена в номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль Николь Барбер в картине "Брачная история".

За "Золотой глобус" в категории боролись также Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Сирша Ронан и Синтия Эриво.

Скарлетт Йоханссон на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
5 из 14

Скарлетт Йоханссон была представлена в номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль Николь Барбер в картине "Брачная история".

За "Золотой глобус" в категории боролись также Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Сирша Ронан и Синтия Эриво.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater

Историческая драма "1917" удостоилась "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма", ее создатель Сэм Мендес получил статуэтку за режиссуру.

Режиссер Сэм Мендес принимает награду за лучший драматический фильм 1917 на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
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Историческая драма "1917" удостоилась "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма", ее создатель Сэм Мендес получил статуэтку за режиссуру.

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
© REUTERS / Mike Blake

Тэрон Эджертон получил награду в категории "Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за фильм "Рокетмен".

Тэрон Эджертон получил награду в категории Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле за фильм Рокетмен
7 из 14

Тэрон Эджертон получил награду в категории "Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за фильм "Рокетмен".

© REUTERS / Mike Blake
© REUTERS / Mario Anzuoni

Шарлиз Терон и Гвинет Пэлтроу на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус".

Шарлиз Терон и Гвинет Пэлтроу на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
8 из 14

Шарлиз Терон и Гвинет Пэлтроу на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус".

© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater

Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме "Джуди".

Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме Джуди на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
9 из 14

Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме "Джуди".

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
© AP Photo / Richard Shotwell

Актер Хоакин Феникс получил кинопремию "Золотой глобус" как лучший актер в драматическом фильме "Джокер".

Кинокартина завоевала награду в номинации "Лучшая музыка".

Актер Хоакин Феникс получил кинопремию Золотой глобус как лучший актер в драматическом фильме Джокер
10 из 14

Актер Хоакин Феникс получил кинопремию "Золотой глобус" как лучший актер в драматическом фильме "Джокер".

Кинокартина завоевала награду в номинации "Лучшая музыка".

© AP Photo / Richard Shotwell
© AFP 2019 / Valerie Macon

Актриса Дженнифер Лопес на вручении премии "Золотой глобус".

Актриса Дженнифер Лопес на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
11 из 14

Актриса Дженнифер Лопес на вручении премии "Золотой глобус".

© AFP 2019 / Valerie Macon
© REUTERS / NBC Universal/ Paul Drinkwater

Мишель Уильямс получила премию в номинации "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале" за роль в "Фосси/Вердон".

Мишель Уильямс получила премию в номинации Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
12 из 14

Мишель Уильямс получила премию в номинации "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале" за роль в "Фосси/Вердон".

© REUTERS / NBC Universal/ Paul Drinkwater
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater

Том Хэнкс получил почетный "Золотой глобус" им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения.

Том Хэнкс получил почетный Золотой глобус им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения
13 из 14

Том Хэнкс получил почетный "Золотой глобус" им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения.

© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
© REUTERS / Mike Blake

Режиссер Квентин Тарантино получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" за фильм "Однажды ... в Голливуде".

Режиссер Квентин Тарантино получил премию Золотой глобус в номинации Лучший сценарий за фильм Однажды ... в Голливуде
14 из 14

Режиссер Квентин Тарантино получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший сценарий" за фильм "Однажды ... в Голливуде".

© REUTERS / Mike Blake
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КультураТейлор Свифт (певица)Том ХэнксСкарлетт ЙоханссонХоакин ФениксКвентин ТарантиноСэмюэль МендесДженнифер ЛопесЗолотой глобусБрэд Питт (Уильям Бредли)Фото
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