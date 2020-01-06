Яркие моменты церемонии "Золотой глобус"

Скарлетт Йоханссон была представлена в номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме" за роль Николь Барбер в картине "Брачная история".

За "Золотой глобус" в категории боролись также Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Сирша Ронан и Синтия Эриво.