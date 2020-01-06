В Германии назвали Гуаидо легитимным главой парламента Венесуэлы

"Его переизбрали 100 голосами при 167 присутствовавших депутатах, то есть очевидным большинством, председателем национального собрания. Таким образом, ничего не изменилось, чтобы правительство ФРГ не считало Гуаидо переходным лидером", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.