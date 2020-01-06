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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-06T17:51+0300
https://ria.ru/20200106/1563147579.html
В Германии назвали Гуаидо легитимным главой парламента Венесуэлы
https://cdn24.img.ria.ru/images/103680/50/1036805086_0:169:2000:1294_1036x0_80_0_0_0d761c70033aa82f75041ab1d03f561a.jpg
РИА Новости

В Германии назвали Гуаидо легитимным главой парламента Венесуэлы

15:00 06.01.2020 (обновлено: 17:51 06.01.2020)
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© AP Photo / Michael SohnОфициальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
© AP Photo / Michael Sohn
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Германия рассматривает венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо как легитимного спикера национального собрания страны, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Ранее на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
Берлин считает, что руководство Венесуэлы "попыталось манипулировать выборами", назвав ограничение доступа к парламенту "нападением на демократию".
"Его переизбрали 100 голосами при 167 присутствовавших депутатах, то есть очевидным большинством, председателем национального собрания. Таким образом, ничего не изменилось, чтобы правительство ФРГ не считало Гуаидо переходным лидером", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 05:48Попытка госпереворота в Венесуэле
Помпео прокомментировал выборы спикера парламента Венесуэлы
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеЛуис ПарраХуан ГуаидоШтеффен ЗайбертНиколас МадуроГерманияВенесуэлаВ мире
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