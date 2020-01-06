В Петербурге прохожие вытащили двух провалившихся под лед детей

"Шестого января в 13.59 в Красносельском районе (на) проспекте Героев у дома 32 на акватории Дудергофского канала двое детей… провалились под лед, извлечены до прибытия прохожими, медицинская помощь не требуется", - говорится в сообщении.

Похожий случай произошел в ноябре, когда на набережной реки Фонтанки в воду упал автомобиль, где находился мужчина с девятилетним ребенком и пятимесячным младенцем. Тогда в воду бросились двое местных жителей, которые помогли вытащить детей.