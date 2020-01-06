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В Петербурге прохожие вытащили двух провалившихся под лед детей
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РИА Новости

В Петербурге прохожие вытащили двух провалившихся под лед детей

14:57 06.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПетербург
Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Прохожие до приезда спасателей успели вытащить из Дудергофского канала в Санкт-Петербурге двух провалившихся под лед детей, они не пострадали, сообщает городское управление МЧС.
"Шестого января в 13.59 в Красносельском районе (на) проспекте Героев у дома 32 на акватории Дудергофского канала двое детей… провалились под лед, извлечены до прибытия прохожими, медицинская помощь не требуется", - говорится в сообщении.
Похожий случай произошел в ноябре, когда на набережной реки Фонтанки в воду упал автомобиль, где находился мужчина с девятилетним ребенком и пятимесячным младенцем. Тогда в воду бросились двое местных жителей, которые помогли вытащить детей.
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