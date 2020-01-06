Папа римский поздравил православных с наступающим праздником Рождества

ВАТИКАН, 6 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова.
"Обращаю особые мысли к братьям Восточных церквей, католических и православных, многие из которых завтра отмечают Рождество Господа. Им и их общинам мы желаем света и мира Христа Спасителя", - сказал понтифик, обращаясь к собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю праздника Богоявления, которое в понедельник отмечает Римско-католическая церковь.
Понтифик также призвал верующих аплодисментами поприветствовать православных и католиков Восточных церквей.
Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Сына Божия Иисуса Христа, Римско-католическая церковь отмечает 25 декабря по григорианскому календарю. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и некоторые другие православные церкви, а также старообрядцы и старостильные церкви празднуют Рождество Христово 7 января (25 декабря по юлианскому календарю).