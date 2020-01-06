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Религия и мировоззрение
2020-01-06T14:31+0300
https://ria.ru/20200106/1563147188.html
Папа римский поздравил православных с наступающим праздником Рождества
https://cdn24.img.ria.ru/images/148306/11/1483061178_0:91:2000:1216_1036x0_80_0_0_8221dd9e40448ea1ed45b21339d3ec8a.jpg
РИА Новости

Папа римский поздравил православных с наступающим праздником Рождества

14:31 06.01.2020
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© AP Photo / L'Osservatore Romano/PoolПапа римский Франциск в Ватикане
Папа римский Франциск в Ватикане
© AP Photo / L'Osservatore Romano/Pool
Папа римский Франциск в Ватикане. Архивное фото
ВАТИКАН, 6 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова.
"Обращаю особые мысли к братьям Восточных церквей, католических и православных, многие из которых завтра отмечают Рождество Господа. Им и их общинам мы желаем света и мира Христа Спасителя", - сказал понтифик, обращаясь к собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю праздника Богоявления, которое в понедельник отмечает Римско-католическая церковь.
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Понтифик также призвал верующих аплодисментами поприветствовать православных и католиков Восточных церквей.
Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Сына Божия Иисуса Христа, Римско-католическая церковь отмечает 25 декабря по григорианскому календарю. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и некоторые другие православные церкви, а также старообрядцы и старостильные церкви празднуют Рождество Христово 7 января (25 декабря по юлианскому календарю).
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