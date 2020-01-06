Папа римский поздравил православных с наступающим праздником Рождества

"Обращаю особые мысли к братьям Восточных церквей, католических и православных, многие из которых завтра отмечают Рождество Господа. Им и их общинам мы желаем света и мира Христа Спасителя", - сказал понтифик, обращаясь к собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю праздника Богоявления, которое в понедельник отмечает Римско-католическая церковь.