В Петербурге подростка подозревают в грабеже в новогоднюю ночь в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости. Шестнадцатилетний житель Петербурга подозревается в грабеже во время драки в новогоднюю ночь на одной из станций метро, когда у участника конфликта, в которого стреляли из аэрозольного пистолета, украли мобильный телефон, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечает ведомство, инцидент произошел около 03.30 мск 1 января на станции метро "Спасская". Доставив в полицию несколько участников драки, сотрудники ГУМВД установили, что у одного из них украли мобильный телефон. Также этот мужчина получил травмы и после оказания медпомощи был направлен на амбулаторное лечение.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий по "горячим" следам полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Невского района. Молодой человек был доставлен в отдел полиции, у него изъят аэрозольный пистолет, который он применил в ходе конфликта с потерпевшим", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "грабеж", а подозреваемый молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, информирует ГУМВД.