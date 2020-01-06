В Петербурге подростка подозревают в грабеже в новогоднюю ночь в метро

Как отмечает ведомство, инцидент произошел около 03.30 мск 1 января на станции метро "Спасская". Доставив в полицию несколько участников драки, сотрудники ГУМВД установили, что у одного из них украли мобильный телефон. Также этот мужчина получил травмы и после оказания медпомощи был направлен на амбулаторное лечение.