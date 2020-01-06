Эксперт оценил угрозы Трампа в адрес культурного наследия Ирана

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Угрозы в адрес культурного наследия являются странными и несерьезными для большого политика, но вряд ли за словами президента США Дональда Трампа по поводу объектов в Иране стоит действительное намерение атаковать их, считает ведущий научный сотрудник – заместитель директора Института культурного и природного наследия имени Лихачёва Евгений Бахревский.
В субботу президент Дональд Трамп написал, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия. Эта запись уже вызвала обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектам запрещает международное право. В ответ госсекретарь Майк Помпео в воскресенье заявил, что США будут "действовать по закону". Позднее Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.
"Трамп в своём твите упоминает не культурные объекты и не памятники, а скорее туристические достопримечательности. В Америке уже прозвучало много комментариев, в основном негативных, по поводу этого высказывания... Твит носит символический характер: 52 — количество захваченных после революции заложников американского посольства в Иране. Не думаю, что эти слова означают действительное намерение атаковать какие-то культурные объекты, если атака будет. Думаю, что это трамповский эпатаж, и за этим больше ничего не стоит. Вместе с тем, угрожать наследию своего политического врага - странно и несерьёзно для большого политика", — сказал Бахревский РИА Новости.
Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть убитого при авиаударе США генерала Касема Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.