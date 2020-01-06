Эксперт оценил угрозы Трампа в адрес культурного наследия Ирана

"Трамп в своём твите упоминает не культурные объекты и не памятники, а скорее туристические достопримечательности. В Америке уже прозвучало много комментариев, в основном негативных, по поводу этого высказывания... Твит носит символический характер: 52 — количество захваченных после революции заложников американского посольства в Иране. Не думаю, что эти слова означают действительное намерение атаковать какие-то культурные объекты, если атака будет. Думаю, что это трамповский эпатаж, и за этим больше ничего не стоит. Вместе с тем, угрожать наследию своего политического врага - странно и несерьёзно для большого политика", — сказал Бахревский РИА Новости.