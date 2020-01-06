Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T14:17+0300
https://ria.ru/20200106/1563146902.html
Эксперт оценил угрозы Трампа в адрес культурного наследия Ирана
https://cdn23.img.ria.ru/images/153347/49/1533474985_0:0:4601:2588_1036x0_80_0_0_8c9e233e71b4f3b27744c148833708e3.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил угрозы Трампа в адрес культурного наследия Ирана

14:17 06.01.2020
14326
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Угрозы в адрес культурного наследия являются странными и несерьезными для большого политика, но вряд ли за словами президента США Дональда Трампа по поводу объектов в Иране стоит действительное намерение атаковать их, считает ведущий научный сотрудник – заместитель директора Института культурного и природного наследия имени Лихачёва Евгений Бахревский.
В субботу президент Дональд Трамп написал, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия. Эта запись уже вызвала обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектам запрещает международное право. В ответ госсекретарь Майк Помпео в воскресенье заявил, что США будут "действовать по закону". Позднее Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
Вчера, 08:00
Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
"Трамп в своём твите упоминает не культурные объекты и не памятники, а скорее туристические достопримечательности. В Америке уже прозвучало много комментариев, в основном негативных, по поводу этого высказывания... Твит носит символический характер: 52 — количество захваченных после революции заложников американского посольства в Иране. Не думаю, что эти слова означают действительное намерение атаковать какие-то культурные объекты, если атака будет. Думаю, что это трамповский эпатаж, и за этим больше ничего не стоит. Вместе с тем, угрожать наследию своего политического врага - странно и несерьёзно для большого политика", — сказал Бахревский РИА Новости.
Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть убитого при авиаударе США генерала Касема Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Вчера, 10:06
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
11230420
Обсудить 2
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампИранСШАВ мире
Рекомендуем
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
Морской пехотинец США в Багдаде
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу обсудил с главой генштаба ВС Ирана ситуацию в регионе
Президент США Дональд Трамп
Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
В Иране готовят ответный удар по военным объектам США
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф предрек начало конца присутствия США в Западной Азии
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году иранском самолете
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани
Гульнара Каримова
В Узбекистане завершили расследование еще одного дела против Каримовой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния