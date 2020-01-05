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2020-01-05T06:24+0300
https://ria.ru/20200105/1563120067.html
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
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РИА Новости

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

02:02 05.01.2020 (обновлено: 06:24 05.01.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
"Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз", - написал Трамп в Twitter.
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Если США начнут открытую атаку на Иран - это объявление войны. Иран имеет право атаковать все базы США, включая Израиль.
5 января, 02:14
aalbert.va
4193444672891
Вот больной-то! Иранцы и им сочувствующие в итоге начнут делать американцам прививки от исключительности.
5 января, 02:07
ttrit77
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