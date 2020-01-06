Трамп вновь пригрозил нанести удар по иранским культурным объектам

"Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурный объект? Это так не работает", - сказал Трамп журналистам. Слова президента приводит пресс-служба Белого дома.

"Если это (атака Ирана) случится, то случится. Если они что-то сделают, то ответные меры будут большими", - добавил Трамп.

США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных. После этого недовольные шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде. США ответили убийством Сулеймани, которого считали инспиратором этих акций. Иран пригрозил отомстить.