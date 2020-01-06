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2020-01-06T03:52+0300
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Трамп вновь пригрозил нанести удар по иранским культурным объектам
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РИА Новости

Трамп вновь пригрозил нанести удар по иранским культурным объектам

03:52 06.01.2020
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.
"Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурный объект? Это так не работает", - сказал Трамп журналистам. Слова президента приводит пресс-служба Белого дома.
"Если это (атака Ирана) случится, то случится. Если они что-то сделают, то ответные меры будут большими", - добавил Трамп.
В субботу он написал, что США взяли на прицел 52 иранских объекта, включая объекты культурного наследия. Эта запись уже вызвала обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектом запрещает международное право. В ответ госсекретарь Майк Помпео в воскресенье заявил, что США будут "действовать по закону".
США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных. После этого недовольные шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде. США ответили убийством Сулеймани, которого считали инспиратором этих акций. Иран пригрозил отомстить.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 23:48
Трамп пригрозил Ирану непропорциональным ответом в случае агрессии
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Обсудить 5
Гибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Свинья :)
6 января, 04:04
СНСлавик Н
1200000
Культурные объекты Ирана - это МИРОВОЕ достояние. В междуречье и Персии культурные объекты создавались, когда об Америке никто и не слышал. Страна с всего лишь 300-летней историей понятия не имеет что такое КУЛЬТУРА. Потому и несет этот шоу-мен на посту президента чушь....Вообще мир с ума сходит - в одной стране КВН-щика президентом выбирают, в другой - ведущего конкурса красоты
6 января, 05:14
НСНаталья Светлова
1200000
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