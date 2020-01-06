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2020-01-06T16:54+0300
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Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
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РИА Новости

Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ

13:26 06.01.2020 (обновлено: 16:54 06.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Совбез ООН должен рассмотреть заявления американского президента Дональда Трампа по Ираку, а также о возможности удара по объектам культурного наследия Ирана, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Трамп ранее пригрозил Ираку санкциями после парламентской резолюции против американского присутствия. Он также заявил, что войска США не покинут Ирак, пока тот не заплатит за американскую авиабазу. Кроме того, Трамп отметил, что имеет право нанести удар по иранскому культурному наследию.
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"Собственно, президент США Дональд Трамп не придумал ничего нового. Просто он довел американскую политику до логического конца, очистив ее от разного рода украшательств", — сказал сенатор.

По словам Клинцевича, нежелание США уходить из Ирака — это "продолжение его американской оккупации, попытка шантажом и угрозами удержать страну в своей орбите".
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"Думаю, что это вопрос для Совета Безопасности ООН, так же как и заявление американского президента о возможности нанесения удара по иранскому культурному наследию", — отметил законодатель.
"Мировое сообщество должно остановить США, которые стали уже совсем непредсказуемыми", — заключил Клинцевич.
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Популярные комментарии
Кто же остановит наконец этих психопатов?
6 января, 13:41
tteplotechnic74
742101342
Право сильного. И плевать им на резолюции и выражения озабоченности.
6 января, 14:00
ddega3333
1410418
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