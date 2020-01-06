Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ

Трамп ранее пригрозил Ираку санкциями после парламентской резолюции против американского присутствия. Он также заявил, что войска США не покинут Ирак, пока тот не заплатит за американскую авиабазу. Кроме того, Трамп отметил, что имеет право нанести удар по иранскому культурному наследию.

"Собственно, президент США Дональд Трамп не придумал ничего нового. Просто он довел американскую политику до логического конца, очистив ее от разного рода украшательств", — сказал сенатор.

По словам Клинцевича, нежелание США уходить из Ирака — это "продолжение его американской оккупации, попытка шантажом и угрозами удержать страну в своей орбите".

"Думаю, что это вопрос для Совета Безопасности ООН, так же как и заявление американского президента о возможности нанесения удара по иранскому культурному наследию", — отметил законодатель.