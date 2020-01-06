Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об угрозах Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.

Ранее Маас в интервью радиостанции Deutschlandfunk назвал "не очень полезными" слова президента США о возможных санкциях против Багдада, если тот проявит "враждебность" в отношении Вашингтона.

"Надо было еще извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать", — написала Захарова в Facebook

США 29 декабря нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что это ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США, а четыре американских военных были ранены.

После этого шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде. США ответили убийством иранского генерала Касема Сулеймани, которого считали организатором этих акций.

Багдад расценил эти удары как нарушение условий размещения американских военных в Ираке.