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Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
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РИА Новости

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа

13:15 06.01.2020 (обновлено: 13:40 06.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об угрозах Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.
Ранее Маас в интервью радиостанции Deutschlandfunk назвал "не очень полезными" слова президента США о возможных санкциях против Багдада, если тот проявит "враждебность" в отношении Вашингтона.
"Надо было еще извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать", — написала Захарова в Facebook.
США 29 декабря нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что это ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США, а четыре американских военных были ранены.
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После этого шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде. США ответили убийством иранского генерала Касема Сулеймани, которого считали организатором этих акций.
Багдад расценил эти удары как нарушение условий размещения американских военных в Ираке.
Парламент Ирака потребовал от правительства добиться вывода американских войск. После этого Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае "враждебных" действий Багдада в отношении Вашингтона. Американский президент подчеркнул, что готов наложить на Ирак такие санкции, "каких они не видели никогда", и добавил, что военные США не намерены покидать Ирак, пока Багдад не заплатит за построенную американцами авиабазу.
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