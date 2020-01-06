Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об угрозах Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.
Ранее Маас в интервью радиостанции Deutschlandfunk назвал "не очень полезными" слова президента США о возможных санкциях против Багдада, если тот проявит "враждебность" в отношении Вашингтона.
"Надо было еще извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать", — написала Захарова в Facebook.
США 29 декабря нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что это ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США, а четыре американских военных были ранены.
После этого шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде. США ответили убийством иранского генерала Касема Сулеймани, которого считали организатором этих акций.
Багдад расценил эти удары как нарушение условий размещения американских военных в Ираке.
Парламент Ирака потребовал от правительства добиться вывода американских войск. После этого Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае "враждебных" действий Багдада в отношении Вашингтона. Американский президент подчеркнул, что готов наложить на Ирак такие санкции, "каких они не видели никогда", и добавил, что военные США не намерены покидать Ирак, пока Багдад не заплатит за построенную американцами авиабазу.