Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака

"По крайней мере, я думаю, что это в настоящий момент не очень полезно... Мы вложили много средств, не только в военном плане, чтобы восстановить эту страну, создать инфраструктуру. Все это под угрозой, если ситуация будет развиваться так и дальше. Однако Ирак следует убеждать не с помощью угроз, а аргументов, которых много", - заявил Маас, отметив, что "последнее слово" остается за Багдадом.