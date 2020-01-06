Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью радиостанции Deutschlandfunk назвал "не очень полезными" угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции против Ирака в случае, если тот проявит "враждебность" в отношении Вашингтона.
Ранее иракский парламент потребовал от правительства добиться вывода американских войск. После этого Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае "враждебных" действий Багдада в отношении Вашингтона. Американский президент подчеркнул, что готов наложить на Ирак такие санкции, "каких они не видели никогда", и добавил, что военные США не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.
"По крайней мере, я думаю, что это в настоящий момент не очень полезно... Мы вложили много средств, не только в военном плане, чтобы восстановить эту страну, создать инфраструктуру. Все это под угрозой, если ситуация будет развиваться так и дальше. Однако Ирак следует убеждать не с помощью угроз, а аргументов, которых много", - заявил Маас, отметив, что "последнее слово" остается за Багдадом.
США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных. После этого недовольные шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде. США ответили убийством иранского генерала Касема Сулеймани, которого считали организатором этих акций. Иран пригрозил отомстить.
Багдад расценил эти удары как нарушение условий размещения американских военных в Ираке.