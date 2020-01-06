Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T12:37+0300
https://ria.ru/20200106/1563144711.html
Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
https://cdn23.img.ria.ru/images/154956/51/1549565199_0:119:3139:1884_1036x0_80_0_0_1501a693ab113e2b81bdabd53f752aae.jpg
РИА Новости

Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака

12:37 06.01.2020
2941
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью радиостанции Deutschlandfunk назвал "не очень полезными" угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции против Ирака в случае, если тот проявит "враждебность" в отношении Вашингтона.
Ранее иракский парламент потребовал от правительства добиться вывода американских войск. После этого Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае "враждебных" действий Багдада в отношении Вашингтона. Американский президент подчеркнул, что готов наложить на Ирак такие санкции, "каких они не видели никогда", и добавил, что военные США не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную американцами авиабазу.
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
09:38
"Отомстим США": в Тегеране прощаются с генералом Сулеймани
"По крайней мере, я думаю, что это в настоящий момент не очень полезно... Мы вложили много средств, не только в военном плане, чтобы восстановить эту страну, создать инфраструктуру. Все это под угрозой, если ситуация будет развиваться так и дальше. Однако Ирак следует убеждать не с помощью угроз, а аргументов, которых много", - заявил Маас, отметив, что "последнее слово" остается за Багдадом.
США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных. После этого недовольные шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде. США ответили убийством иранского генерала Касема Сулеймани, которого считали организатором этих акций. Иран пригрозил отомстить.
Багдад расценил эти удары как нарушение условий размещения американских военных в Ираке.
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
10:06
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
26160053
Обсудить 2
Гибель иранского генерала Касема СулейманиХайко МаасДональд ТрампМИД ГерманииИракИранСШАВ мире
Рекомендуем
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Президент США Дональд Трамп
В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа Ираку
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Автомобиль Следственного комитета России
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Чеснок, перец чили, имбирь
Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
Китай назвал выход США из СВПД главной причиной кризиса вокруг Ирана
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Претендент на пост президента США прокомментировала убийство Сулеймани
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Эксперты рассказали, кто путешествует по России чаще всего
13:35К линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы ВСУ, заявили в ЛНР
13:31Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани
13:26Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
13:25Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы
13:22Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта
13:21Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
13:15Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
13:09На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
13:05В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
13:03Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
13:03Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
12:59Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
12:56Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения
12:51Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню
12:46В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью
12:45У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
12:41В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта
12:40WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
12:37Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
Лента новостейМолния