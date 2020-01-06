Сирота Киевская. ПЦУ спустя год автокефалии не нужна новой власти

АФИНЫ, 6 янв - РИА Новости. Ровно год назад в православии произошло историческое событие - константинопольский патриарх Ровно год назад в православии произошло историческое событие - константинопольский патриарх Варфоломей "даровал" томос автокефалии "новой" украинской церкви, созданной из двух неканонических структур раскольников, преданных анафеме, лишенных сана или не имеющих рукоположения.

Передачу томоса Варфоломей приурочил к великому православному празднику – Богоявлению по новоюлианскому календарю и рождественскому сочельнику по юлианскому.

Церемония в Фанаре прошла в присутствии высшего политического руководства Украины во главе с президентом Петром Порошенко, считавшим томос гарантией своего переизбрания и неустанно добивавшимся автокефалии.

Варфоломей подписывал томос под украинские песни и бандеровские лозунги, а в знак благодарности получил от Порошенко орден "За заслуги" I степени, которым награждают граждан "за выдающиеся достижения" на благо Украины. Самопровозглашенный "патриарх Киевский" Филарет Денисенко получил звание Героя Украины за то, что не стал претендовать на пост "митрополита Киевского".

Решение Варфоломея привело православный мир к кризису, подобному великому расколу 1054 года, и нанесло тяжелый удар по единству православия.

Несмотря на угрозы Варфоломея Судным днём тем предстоятелям, кто не признаёт ПЦУ, за год "новых православных" признали под сильнейшим внешним давлением лишь грекоязычные Элладская православная церковь и Александрийский патриархат, но и в них множество иерархов не согласились со своевольным решением Варфоломея. Они считают действия Варфоломея проявлением ереси этнофилетизма, своего рода "церковного расизма", принесения общецерковных интересов в жертву национальным и политическим.

Некоторые греческие священники и богословы заявляют, что, провозгласив себя главой всего православия, Варфоломей ведёт себя как восточный папа, вторгается в чужую юрисдикцию и нарушает каноны, отказываясь от принципов соборности и апостольского преемства, на которых всегда держалось православие.

Украине же томос об автокефалии, не имеющий канонической силы, не дал ничего, кроме новых бед и разделений, восстановить мир в церкви не удалось, а ПЦУ, рождённая как политический проект для борьбы с Россией, стала не нужна новым властям Украины.

Политическая авантюра

"Дайте нам полгода-год, чтобы у нас был национальный диалог, и мы проблему эту решим", - так бывший украинский президент Виктор Ющенко сразу после подписания томоса об автокефалии в Стамбуле ответил РИА Новости на вопрос, не считает ли он, что томос закрепляет схизму.

Чуда не произошло – ситуация стала еще хуже, продолжаются захваты храмов канонической Украинской православной церкви и угрозы ее священникам.

Не произошло и другого "чуда" - обещанной Порошенко "геополитической катастрофы" для России.

"Когда российский президент говорит, что распад СССР стал для России главной геополитической катастрофой ХХ века, то независимая украинская церковь стала бы второй", - заявил Порошенко, получив томос. По его словам, создание "независимой православной церкви Украины" ограничивает возможности России удержать Украину в сфере своего влияния.

Порошенко попытался конвертировать автокефалию в голоса избирателей для повышения своего низкого рейтинга и улучшения своей репутации перед президентскими выборами, которые были назначены на конец марта 2019 года.

Идея томоса стала основой предвыборной кампании тогдашнего президента Украины. Сам претендент со свитком томоса вместе со священниками ПЦУ начал турне по областным центрам страны.

Города и трассы Украины перед выборами были завешаны плакатами со слоганом "Томос для Украины", с изображением Порошенко, Епифания и свитка томоса.

"Никто не способен остановить украинцев, которые отходят прочь от Российской империи и Советского союза. Никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают ярмо московской церкви и московской империи", - заявлял он, демонстрируя винницким прихожанам свиток.

Тем, кто не верит в автокефалию, Порошенко советовал сходить исповедаться и покаяться.

Поездку Порошенко украинцы окрестили "томос-тур".

Томос не помог поднять крайне низкий президентский рейтинг Порошенко, как и поддержка нового "предстоятеля ПЦУ" Епифания Думенко, который сравнивал Порошенко с крестителем Руси князем Владимиром и гетманом Мазепой, обещая, что его имя войдёт в историю украинского народа и церкви.

Более того, против "автокефалии" выступил Герой Украины Филарет. Активный сторонник автокефалии, самозванный патриарх заявил, что не пошел бы на договоренности с Константинополем о создании новой церковной структуры, если бы знал кабальные условия томоса. Филарет фактически согласился с теми богословами и иерархами, которые называли украинскую автокефалию "пустышкой".

Зеленский

Владимир Зеленский перед выборами иронично называл томос "термосом", хотя после избрания, по словам "почетного патриарха" Филарета Денисенко, извинился за это "оскорбительное для церкви" сравнение.

Зеленский, в отличие от Порошенко, проводит довольно осторожную политику в отношениях с церковью и пока явного вмешательства в церковные дела не видно. Открытое выступление на стороне ПЦУ вряд ли бы нашло поддержку у славянских православных церквей, да и в греческих многие не поддерживают действия Варфоломея.

После избрания Зеленский встретился со всеми церковными деятелями страны, в том числе с митрополитом канонической Украинской православно церкви Московского патриархата Онуфрием и, видимо, осознал, что на Украине не все являются сторонниками "томоса", а церковная политика крайне сложная и требует учета множества факторов. Ошибки в ее проведении могут дорого стоить власти. При этом противоречия между УПЦ и ПЦУ лишь часть, хотя и самая значительная, проблем украинского православия.

В ноябре Зеленский открыто заявил о нежелании влезать в серьезный церковный конфликт.

"Мне кажется не совсем правильным, чтобы я этим занимался. Но я думаю, что в таких вопросах мы все должны быть осторожными в своих высказываниях", - заявил Зеленский в беседе с радикалами "Правого сектора"*, требовавшими определить его отношение к УПЦ МП. По его словам, это вопрос чувствительный. В то же время Зеленский не пресёк высказывания националистов о том, что Московский патриархат - главная проблема Украины и ее надо решить, и не остановил своих чиновников, требовавших переименовать каноническую церковь в "Русскую православную церковь на Украине".

До этого Зеленский заявлял, что власть не должна вмешиваться в церковные дела, и он будет защищать независимость церкви. В начале декабря он собрал за одним столом представителей всех церквей и религий для обсуждения проблем страны.

Епифаний считает, что Зеленский "не только декларирует, но воплощает в жизнь равноудаленную позицию от всех церквей". "И нас полностью устраивает такая позиция", - заявил он, отметив, что у ПЦУ хорошие отношения с новой властью.

Понятно, что ПЦУ и должно устраивать такое положение дел, когда неканоническая структура получает по меньшей мере равные права с канонической, существующей столетия, да еще и при попустительстве властей отбирает храмы у канонической.

Что дальше

"Равноудаленность президента" не решила проблему раскола. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, об информационной кампании против нее в украинских СМИ.

Проблема существования неканонической церкви на Украине никуда не делась. Решать ее придется и на общеправославном уровне, и на местном.

Всеправославный собор, созыву которого противится константинопольский патриарх Варфоломей, должен решить, как исправить ошибки Фанара, вторгшегося в чужую юрисдикцию, нарушившего множество канонов и незаконно поставившего во главе незаконной структуры самосвята - человека, самовольно присвоившего себе священнический сан. Понятно, что такого человека православие не может принять как предстоятеля поместной церкви.

Пока решения не видно. И вполне возможно, что проблема останется на многие годы, по крайней мере пока Константинопольскую церковь не возглавит человек, который будет руководствоваться канонами.