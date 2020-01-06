Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения

"Освободить Потехину Ирину Петровну от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по ее просьбе", - говорится в распоряжении.

Ранее сообщалось, что Валерий Пикалев и Ирина Потехина назначены на должности вице-губернаторов Санкт-Петербурга. Потехина будет координировать деятельность комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, а также комитета по образованию.