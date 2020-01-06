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Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения
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РИА Новости

Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения

12:56 06.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель Министра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина
Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Ирину Потехину от должности заместителя министра просвещения России по ее просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Освободить Потехину Ирину Петровну от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по ее просьбе", - говорится в распоряжении.
Ранее сообщалось, что Валерий Пикалев и Ирина Потехина назначены на должности вице-губернаторов Санкт-Петербурга. Потехина будет координировать деятельность комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, а также комитета по образованию.
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Ирина ПотехинаМинистерство просвещения РоссииДмитрий МедведевСанкт-ПетербургПолитика
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