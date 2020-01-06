Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T12:51+0300
https://ria.ru/20200106/1563144991.html
Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню
https://cdn23.img.ria.ru/images/155852/62/1558526262_0:362:2766:1918_1036x0_80_0_0_dde850d8f1a3e30345d7674d5bc883f8.jpg
РИА Новости

Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню

12:51 06.01.2020
4984
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская назвала бредовой идею установить на границе с Россией памятник лидеру украинских националистов Степану Бандере и предложила вместо этого возвести часовню как символ новой жизни и отношений между государствами.
Ранее мэр Ивано-Франковска РусланМарцинкив на своей странице в соцсети Facebook заявил, что в украинском городе Конотоп (Сумская область) в 40 километрах от границы с Россией планируется установить памятник Бандере - лидеру ОУН-УПА*. Этот монумент может стать самым восточным памятником националисту на Украине, его планируется установить лицом к российской границе, чтобы "Бандера смотрел на Кремль".
Наталья Поклонская
Вчера, 15:23
Поклонская готова стать российским послом на Украине
"Все это бредовые идеи, которые не имеют никакого отношения к обычным украинцам. Вместо памятника националистам и псевдогероям на российско-украинской границе следует возвести православную часовню Рождества Христова как символ начала новой жизни, любви, благополучия и добрососедских отношений между нашими странами", - сказала РИА Новости Поклонская.
Депутат считает, что украинский национализм стал "настоящей болезнью, которую пора внести в медицинские справочники по психиатрии".
"…Хорошо, что не замахнулись переименовать какой-нибудь город в Бандеровск - ну чтобы в очередной раз насолить России! …Эти бредовые идеи не имеют никакого отношения к обычным украинцам", - отметила Поклонская в своём Telegram-канале.
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Вчера, 00:29
В Киеве ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло УПА* запрещено в РФ) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
3250004
Обсудить 5
Наталья ПоклонскаяРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Автомобиль Следственного комитета России
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Книжный магазин в день Сан-Жорди в Барселоне
Издательства назвали самые популярные книги 2019 года
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
Пилот севшего в поле A321 рассказал, как возвращался к полетам
Чеснок, перец чили, имбирь
Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Эксперты рассказали, кто путешествует по России чаще всего
13:35К линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы ВСУ, заявили в ЛНР
13:31Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани
13:26Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
13:25Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы
13:22Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта
13:21Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
13:15Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
13:09На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
13:05В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
13:03Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
13:03Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
12:59Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
12:56Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения
12:51Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню
12:46В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью
12:45У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
12:41В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта
12:40WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
12:37Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
Лента новостейМолния