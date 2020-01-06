Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню

"Все это бредовые идеи, которые не имеют никакого отношения к обычным украинцам. Вместо памятника националистам и псевдогероям на российско-украинской границе следует возвести православную часовню Рождества Христова как символ начала новой жизни, любви, благополучия и добрососедских отношений между нашими странами", - сказала РИА Новости Поклонская.

"…Хорошо, что не замахнулись переименовать какой-нибудь город в Бандеровск - ну чтобы в очередной раз насолить России! …Эти бредовые идеи не имеют никакого отношения к обычным украинцам", - отметила Поклонская в своём Telegram-канале.

В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* ("Организации украинских националистов", чье боевое крыло УПА* запрещено в РФ) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.