В Тульской области начали проверку после гибели трех человек на пожаре

"Следственными органами СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту смерти трех человек при пожаре в городе Узловая Тульской области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в понедельник в квартире на улице Суворова города Узловая произошло возгорание. При тушении пожара обнаружены тела мужчины и двух женщин. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, уточняет ведомство.