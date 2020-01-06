В Тульской области начали проверку после гибели трех человек на пожаре

БРЯНСК, 6 янв – РИА Новости. Следствие проводит проверку в связи с пожаром в Тульской области, где погибли три человека, сообщает СУ СК по региону.
"Следственными органами СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту смерти трех человек при пожаре в городе Узловая Тульской области", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в понедельник в квартире на улице Суворова города Узловая произошло возгорание. При тушении пожара обнаружены тела мужчины и двух женщин. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, уточняет ведомство.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в четырехэтажном жилом доме. Экстренным службам удалось спасти семь человек, в том числе троих детей.
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