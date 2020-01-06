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В Тульской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
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РИА Новости

В Тульской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

12:13 06.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарных МЧС
Работа пожарных МЧС
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа пожарных МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в жилом доме в городе Узловая под Новомосковском в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате возгорания в квартире на четвертом этаже в четырехэтажном жилом доме на улице Суворова погибли три человека", - сказал собеседник.
По его словам, удалось спасти семь человек, в том числе трех детей.
В 04.35 пожар был ликвидирован. К тушению привлекали 19 человек и семь единиц техники.
Обстоятельства уточняются.
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