В Пензе восстановили теплоснабжение, нарушенное из-за аварии

САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Теплоснабжение почти 150 жилых домов в Пензе, которое было ограничено с воскресенья из-за аварии на теплосетях, полностью восстановлено, сообщил областной главк МЧС.
Ранее сообщалось, что в воскресенье на время устранения порыва трубопровода диаметром 700 миллиметров в Пензе компания "Пензтеплоснабжение" снизила параметры подачи теплоснабжения в 146 жилых домов. В мэрии РИА Новости заявляли, что в понедельник авария на теплосетях устранена, после чего началось заполнение системы теплоносителем.
"Работы по восстановлению теплоснабжения в Пензе завершены в полном объеме", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Пензе 1 градус мороза.