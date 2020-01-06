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В Пензе восстановили теплоснабжение, нарушенное из-за аварии
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РИА Новости

В Пензе восстановили теплоснабжение, нарушенное из-за аварии

11:50 06.01.2020
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© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире
© Depositphotos / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире. Архивное фото
САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Теплоснабжение почти 150 жилых домов в Пензе, которое было ограничено с воскресенья из-за аварии на теплосетях, полностью восстановлено, сообщил областной главк МЧС.
Ранее сообщалось, что в воскресенье на время устранения порыва трубопровода диаметром 700 миллиметров в Пензе компания "Пензтеплоснабжение" снизила параметры подачи теплоснабжения в 146 жилых домов. В мэрии РИА Новости заявляли, что в понедельник авария на теплосетях устранена, после чего началось заполнение системы теплоносителем.
"Работы по восстановлению теплоснабжения в Пензе завершены в полном объеме", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Пензе 1 градус мороза.
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