В Пензе устранили аварию, нарушившую теплоснабжение почти 150 домов

САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коммунальщики устранили аварию на теплосетях в Коммунальщики устранили аварию на теплосетях в Пензе , из-за чего теплоснабжение было ограничено почти в 150 жилых домах, сообщили РИА Новости в мэрии.

Ранее в главке МЧС по региону РИА Новости рассказали, что на время устранения порыва трубопровода в Пензе в воскресенье компания "Пензтеплоснабжение" снизила параметры подачи теплоснабжения в 146 жилых домов.

"Авария устранена, сейчас идет заполнение системы теплоносителем", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в воскресенье много времени потребовалось на поиск точного места утечки на трубопроводе диаметром 700 миллиметров, сложность также была вызвана глубоким залеганием теплотрассы.

Собеседница агентства подчеркнула, что дома на время устранения аварии не были отключены от центрального отопления. "Из-за аварии 58 домов были переключены на резервные сети, 88 домов находились на циркуляции по обратному трубопроводу с пониженными параметрами теплоснабжения", - пояснила она.