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СК выяснил, что детей в Приморье ранили из ружья двое подростков
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РИА Новости

СК выяснил, что детей в Приморье ранили из ружья двое подростков

11:48 06.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 янв - РИА Новости. Правоохранители установили, что стрельбу из пневматического ружья в Приморье, где пострадали два ребенка, открыли двое подростков, сообщает региональное СУСК РФ.
В социальных сетях 4 января появилась информация, что на улице в посёлке Заводской Артемовского района при стрельбе пострадали два ребёнка 10 и 15 лет. По данным очевидцев, неизвестный стрелял из дома. Сообщалось, что следователи начали проверку.
"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлены лица, от чьих хулиганских действий пострадали двое детей в посёлке Заводской. Ими оказались несовершеннолетние 14-ти и 15-ти лет", - говорится в сообщении.
Как информирует региональное УМВД РФ, причастный к стрельбе подросток воспользовался ружьем своего отца и действовал из хулиганских побуждений.
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"Также установлено, что в результате противоправных действий подростка у троих жителей поселка повреждены стеклопакеты на окнах. Два заявления поступили в дежурную часть отдела полиции вчера днем. Еще одно заявление полицейские приняли от потерпевшей, когда проводили поквартирный обход", - говорится в сообщении.
По данным инспекции по делам несовершеннолетних, подросток воспитывается в благополучной семье, на профилактическом учете не состоял. Ружье направлено на экспертизу.
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