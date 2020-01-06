СК выяснил, что детей в Приморье ранили из ружья двое подростков

ВЛАДИВОСТОК, 6 янв - РИА Новости. Правоохранители установили, что стрельбу из пневматического ружья в Правоохранители установили, что стрельбу из пневматического ружья в Приморье , где пострадали два ребенка , открыли двое подростков, сообщает региональное СУСК РФ.

В социальных сетях 4 января появилась информация, что на улице в посёлке Заводской Артемовского района при стрельбе пострадали два ребёнка 10 и 15 лет. По данным очевидцев, неизвестный стрелял из дома. Сообщалось, что следователи начали проверку.

"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлены лица, от чьих хулиганских действий пострадали двое детей в посёлке Заводской. Ими оказались несовершеннолетние 14-ти и 15-ти лет", - говорится в сообщении.

Как информирует региональное УМВД РФ, причастный к стрельбе подросток воспользовался ружьем своего отца и действовал из хулиганских побуждений.

"Также установлено, что в результате противоправных действий подростка у троих жителей поселка повреждены стеклопакеты на окнах. Два заявления поступили в дежурную часть отдела полиции вчера днем. Еще одно заявление полицейские приняли от потерпевшей, когда проводили поквартирный обход", - говорится в сообщении.