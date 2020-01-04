В Приморье начали проверку после ранения двух детей при стрельбе

ЧП случилось накануне днем, в пятницу. В интернете было опубликовано фото последствий стрельбы в районе улицы Харьковская в посёлке Заводской Артемовского городского округа. По словам авторов фото, неизвестный стрелял из одного из соседних домов в районе улицы Харьковская. По данным сообщениям следователи начали проверку.