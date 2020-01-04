В Приморье начали проверку после ранения двух детей при стрельбе

ВЛАДИВОСТОК, 4 янв - РИА Новости. СК начал доследственную проверку из-за хулиганских действий в отношении двоих несовершеннолетних детей в городе Артем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
ЧП случилось накануне днем, в пятницу. В интернете было опубликовано фото последствий стрельбы в районе улицы Харьковская в посёлке Заводской Артемовского городского округа. По словам авторов фото, неизвестный стрелял из одного из соседних домов в районе улицы Харьковская. По данным сообщениям следователи начали проверку.
"От хулиганских действий неизвестного гражданина пострадали два ребёнка 10-ти и 15-ти лет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка", - сообщила РИА Новости Римская.