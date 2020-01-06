Летевший в Астрахань самолет вернулся в Баку из-за сильного тумана

БАКУ, 6 янв – РИА Новости. Самолет. Следовавший из Баку в Астрахань, вернулся обратно из-за сильного тумана, он уже совершил посадку в аэропорту азербайджанской столицы, сообщили РИА Новости в понедельник в компании Buta Airways.
"Из-за сильного тумана в аэропорту города Астрахань капитан воздушного судна рейса J2-9235 Buta Airways принял решение вернуться в аэропорт Баку, где совершил благополучную посадку в 10.50 по бакинскому времени (9.50 мск)", - сообщили в компании.
Ожидается, что после улучшения погоды экипаж самолета будет готовиться к вылету в Астрахань.