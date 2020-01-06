Летевший в Астрахань самолет вернулся в Баку из-за сильного тумана

"Из-за сильного тумана в аэропорту города Астрахань капитан воздушного судна рейса J2-9235 Buta Airways принял решение вернуться в аэропорт Баку, где совершил благополучную посадку в 10.50 по бакинскому времени (9.50 мск)", - сообщили в компании.