Критик считает, что награды "Золотой глобус" оказались заслуженными

"Какие-то очень приятные в этот раз итоги "Золотого глобуса". Больше всего наград у "Однажды в... Голливуде" - ну правильно же, лучший американский фильм года и есть. Рад и за Тарантино, и за Питта. По два "Глобуса" у "Рокетмена" и "Джокера" - тоже горячо поддерживаю... Хорошо, что пока мной не виденный "1917" (люблю Мендеса и верю, что не подкачал) победил академичного "Ирландца", — написал Долин на своем Facebook.