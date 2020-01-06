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Культура
2020-01-06T10:55+0300
https://ria.ru/20200106/1563142612.html
Критик считает, что награды "Золотой глобус" оказались заслуженными
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РИА Новости

Критик считает, что награды "Золотой глобус" оказались заслуженными

10:55 06.01.2020
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© REUTERS / Mike BlakeАктеры "Однажды ... в Голливуде" получили награду в номинации "Лучшая комедия или мюзикл" на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус"
Актеры Однажды ... в Голливуде получили награду в номинации Лучшая комедия или мюзикл на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
© REUTERS / Mike Blake
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Итоги вручения награды "Золотой глобус" оказались приятными: фильмы "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино, "1917" Сэма Мендеса, "Паразиты" Пон Чжун Хо получили статуэтки заслуженно, считает главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.
Ранее состоялось ежегодное вручение наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда. Историческая драма "1917" удостоилась "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма", ее создатель Сэм Мендес получил статуэтку за режиссуру. Лучшей комедией признали "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино.
© REUTERS / NBC Universal/Paul DrinkwaterРене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме "Джуди" на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус"
Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме Джуди на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
1 из 6
Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме "Джуди" на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус"
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
© REUTERS / NBC Universal/Paul DrinkwaterРежиссер Сэм Мендес принимает награду за лучший драматический фильм "1917" на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус"
Режиссер Сэм Мендес принимает награду за лучший драматический фильм 1917 на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
2 из 6
Режиссер Сэм Мендес принимает награду за лучший драматический фильм "1917" на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус"
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
© AP Photo / Richard ShotwellАктер Хоакин Феникс получил кинопремию "Золотой глобус" как лучший актер в драматическом фильме "Джокер"
Актер Хоакин Феникс получил кинопремию Золотой глобус как лучший актер в драматическом фильме Джокер
3 из 6
Актер Хоакин Феникс получил кинопремию "Золотой глобус" как лучший актер в драматическом фильме "Джокер"
© AP Photo / Richard Shotwell
© REUTERS / NBC Universal/Paul DrinkwaterБрэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана "Однажды в… Голливуде" на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус"
Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана Однажды в… Голливуде на 77-й ежегодной премии Золотой глобус
4 из 6
Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана "Однажды в… Голливуде" на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус"
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
© REUTERS / Mike BlakeТэрон Эджертон получил награду в категории "Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за фильм "Рокетмен"
Тэрон Эджертон получил награду в категории Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле за фильм Рокетмен
5 из 6
Тэрон Эджертон получил награду в категории "Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за фильм "Рокетмен"
© REUTERS / Mike Blake
© AFP 2019 / Frederick J. BrownАктриса Аквафина получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Прощание"
Актриса Аквафина получила Золотой глобус в категории Лучшая актриса в комедии/мюзикле за роль в фильме Прощание
6 из 6
Актриса Аквафина получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Прощание"
© AFP 2019 / Frederick J. Brown
1 из 6
Рене Зеллвегер принимает награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме "Джуди" на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус"
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
2 из 6
Режиссер Сэм Мендес принимает награду за лучший драматический фильм "1917" на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус"
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
3 из 6
Актер Хоакин Феникс получил кинопремию "Золотой глобус" как лучший актер в драматическом фильме "Джокер"
© AP Photo / Richard Shotwell
4 из 6
Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана "Однажды в… Голливуде" на 77-й ежегодной премии "Золотой глобус"
© REUTERS / NBC Universal/Paul Drinkwater
5 из 6
Тэрон Эджертон получил награду в категории "Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле" за фильм "Рокетмен"
© REUTERS / Mike Blake
6 из 6
Актриса Аквафина получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Прощание"
© AFP 2019 / Frederick J. Brown
Лучшим фильмом на иностранном языке стали "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. За актерские работы статуэток удостоились Хоакин Феникс ("Джокер"), Тэрон Эджертон ("Рокетмен"), Рене Зельвегер ("Джуди"), Аквафина ("Прощание"), Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде"), Лора Дерн ("Брачная история") и другие. Среди сериалов победителями оказались "Чернобыль", "Наследники" и "Дрянь".
"Какие-то очень приятные в этот раз итоги "Золотого глобуса". Больше всего наград у "Однажды в... Голливуде" - ну правильно же, лучший американский фильм года и есть. Рад и за Тарантино, и за Питта. По два "Глобуса" у "Рокетмена" и "Джокера" - тоже горячо поддерживаю... Хорошо, что пока мной не виденный "1917" (люблю Мендеса и верю, что не подкачал) победил академичного "Ирландца", — написал Долин на своем Facebook.
Он назвал очевидной и заслуженной победу "Паразитов", а также отметил вручение награды мультфильму "Потерянное звено" и сериалу "Чернобыль".
"От "Оскара" жду в целом только реабилитации "Маленьких женщин". В остальном пусть слушается младшего брата", — заключил кинокритик.
Кадр из фильма Джокер
29 декабря 2019, 08:00Культура
Десять лучших зарубежных фильмов 2019 года
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КультураКино и сериалыНовости культурыХоакин ФениксКвентин ТарантиноЗолотой глобусБрэд Питт (Уильям Бредли)
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