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Полиция нашла двух девочек, сбежавших из детдома в Саратовской области
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РИА Новости

Полиция нашла двух девочек, сбежавших из детдома в Саратовской области

10:22 06.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратове разыскала двух 15-летних девочек, которые сбежали четыре дня назад из детского дома в городе Балаково, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
"Вчера вечером в Заводском районе Саратова девочки найдены. Сейчас они находятся в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУМВД России по Саратовской области до приезда законных представителей. Где находились все это время, пока не поясняют. Проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
Две 15-летние девочки 2 января самовольно покинули учреждение, после чего был начат их розыск. Прежде эти воспитанницы самовольно не покидали детдом. В самом учреждении отмечали, что, предположительно, девочки находятся в Саратове.
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МВД РФСаратовская областьСаратовБалаковоПроисшествия
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