Полиция нашла двух девочек, сбежавших из детдома в Саратовской области

"Вчера вечером в Заводском районе Саратова девочки найдены. Сейчас они находятся в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУМВД России по Саратовской области до приезда законных представителей. Где находились все это время, пока не поясняют. Проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
Две 15-летние девочки 2 января самовольно покинули учреждение, после чего был начат их розыск. Прежде эти воспитанницы самовольно не покидали детдом. В самом учреждении отмечали, что, предположительно, девочки находятся в Саратове.