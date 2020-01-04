В Саратовской области ищут двух девочек, сбежавших из детдома

САРАТОВ, 4 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в городе Балаково Саратовской области разыскивает двух 15-летних девочек, которые сбежали из местного детского дома, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе областного главка МВД.
"Директор учреждения заявил в полицию о том, что две девочки 2004 года рождения самовольно ушли 2 января. На их поиски ориентирован весь личный состав балаковской полиции", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ранее девочки самовольно не покидали учреждение.
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Как уточняется на странице государственного бюджетного учреждения области "Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей" в Балаково в соцсети "ВКонтакте", две воспитанницы центра самовольно ушли 2 января в 14.15 (13.15 мск).
"До подачи заявления в полицию сотрудники центра организовали самостоятельный поиск девочек, оповестили родственников о происшествии, попытались выйти на контакт с девочками через социальные сети, опросили детей, составили подробную ориентировку, распечатали фотографии. После ряда предпринятых мер было написано заявление в полицию о самовольном уходе. Предположительно, девочки находятся в Саратове", - говорится в сообщении.