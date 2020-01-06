Абэ готов встретиться с лидером КНДР без предварительных условий

Япония долгое время придерживалась позиции о бессмысленности "диалога ради диалога" в отношении Северной Кореи, однако затем, оказавшись в определенном вакууме на фоне активных и многократных контактов КНДР с лидерами США, Южной Кореи, Китая, визита в Россию, стала выступать с более гибких позиций.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно заявлял, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для прояснения выдвигаемого Токио вопроса о судьбах японцев, похищенных в прошлом северокорейскими спецслужбами. В конце 80-х годов обе страны уже вели переговоры о нормализации отношений, вопрос о похищенных тогда не ставился, но диалог зашел в тупик при обсуждении вопроса о компенсациях со стороны Японии за ущерб в годы японского колониального господства в Корее в 1910-1945 годах.