Абэ готов встретиться с лидером КНДР без предварительных условий

ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь озвучил позицию Токио о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.
"Я готов провести встречу с председателем (Ким Чен Ыном – ред.) без предварительных условий для скорейшего разрешения главной проблемы о похищенных японских гражданах", - цитирует слова Абэ в ходе пресс-конференции телеканал NHK.
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Япония долгое время придерживалась позиции о бессмысленности "диалога ради диалога" в отношении Северной Кореи, однако затем, оказавшись в определенном вакууме на фоне активных и многократных контактов КНДР с лидерами США, Южной Кореи, Китая, визита в Россию, стала выступать с более гибких позиций.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно заявлял, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для прояснения выдвигаемого Токио вопроса о судьбах японцев, похищенных в прошлом северокорейскими спецслужбами. В конце 80-х годов обе страны уже вели переговоры о нормализации отношений, вопрос о похищенных тогда не ставился, но диалог зашел в тупик при обсуждении вопроса о компенсациях со стороны Японии за ущерб в годы японского колониального господства в Корее в 1910-1945 годах.
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