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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-06T10:00+0300
https://ria.ru/20200106/1563141345.html
Эксперт посчитала, во сколько обойдется свет для елочной гирлянды
https://cdn21.img.ria.ru/images/154865/47/1548654733_0:0:2910:1638_1036x0_80_0_0_cfc13e52e11f763d6837e961cca6323d.jpg
РИА Новости

Эксперт посчитала, во сколько обойдется свет для елочной гирлянды

10:00 06.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Главным символом новогоднего праздника является елка с гирляндой. Сколько нужно платить за новогоднее настроение, которое создается елочными гирляндами, посчитала для РИА Новости главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Сосенкина.
Согласно требованиям пожарной безопасности потребляемая мощность елочной гирлянды не должна превышать 50 Вт. Однако, как поясняет эксперт, современные гирлянды имеют светодиодные лампы, и потребление небольшой гирлянды - до пяти метров - зачастую составляет всего 2-7 Вт.
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"При ежедневном 10-часовом использовании в течение двух недель одной гирлянды "стандартный" платеж за электроэнергию увеличится менее чем на 3-4 рубля в зависимости от тарифа на электроэнергию в регионе. Если украсить всю квартиру и повесить гирлянды еще и на окна, то суммарное увеличение затрат на электроэнергию все равно не превысит 10-15 рублей или 0,3% от совокупного платежа за ЖКУ", - посчитала Сосенкина.
Эксперт пояснила, что украшение загородных домов гирляндами большей мощности обойдется дороже - около 1% платы за ЖКУ.
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"Если украшать территорию загородного дома или дачи гирляндами большей мощности и световыми фигурами, потребление которых уже значительно больше обычных гирлянд (в силу своего размера и улучшенной степени защиты) и составляет в среднем 20-30 Вт, то стоимость электроэнергии за все праздники при работе 5 часов в день составит около 30-50 рублей или около 1% платы за ЖКУ в зависимости от региона", - отметила Сосенкина.
Так, затраты на "новогоднее" настроение и красиво украшенное жилье не ударят по кошельку потребителей. "И главная рекомендация - не забывайте про пожарную безопасность и правила обращения с электроприборами", - подчеркнула Сосенкина.
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Новый год—2020Новый ГодРоссияЖКХОбщество
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