Эксперт посчитала, во сколько обойдется свет для елочной гирлянды

"При ежедневном 10-часовом использовании в течение двух недель одной гирлянды "стандартный" платеж за электроэнергию увеличится менее чем на 3-4 рубля в зависимости от тарифа на электроэнергию в регионе. Если украсить всю квартиру и повесить гирлянды еще и на окна, то суммарное увеличение затрат на электроэнергию все равно не превысит 10-15 рублей или 0,3% от совокупного платежа за ЖКУ", - посчитала Сосенкина.