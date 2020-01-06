Абэ намерен разрешить вопрос о поправках в конституцию Японии

ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен постепенно продвигаться в решении вопроса о внесении поправок к конституции страны, в которой в настоящее время нет упоминания японских Сил самообороны.

"Мы намерены уверенно шаг за шагом продвигаться по вопросу поправок к конституции", - подчеркнул Абэ в ходе пресс-конференции, выдержки из которой приводит агентство Киодо

Летом прошлого года Абэ выразил надежду на проведение референдума по вопросу о внесении поправок к конституции до окончания своего срока. Поправки к конституции потребуют одобрения двух третей законодателей в обеих палатах парламента Японии, а также большинства голосов на общенациональном референдуме.

Правительство Абэ пытается добиться упоминания в конституции Сил самообороны Японии, входящих в десятку самых хорошо оснащенных и обеспеченных материально вооруженных сил мира, чтобы их существование никто не мог назвать "антиконституционным". Все прежнее содержание мирной 9-й статьи предлагается оставить без изменений.