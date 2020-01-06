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2020-01-06T09:34+0300
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Абэ намерен разрешить вопрос о поправках в конституцию Японии
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РИА Новости

Абэ намерен разрешить вопрос о поправках в конституцию Японии

09:34 06.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен постепенно продвигаться в решении вопроса о внесении поправок к конституции страны, в которой в настоящее время нет упоминания японских Сил самообороны.
"Мы намерены уверенно шаг за шагом продвигаться по вопросу поправок к конституции", - подчеркнул Абэ в ходе пресс-конференции, выдержки из которой приводит агентство Киодо.
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Летом прошлого года Абэ выразил надежду на проведение референдума по вопросу о внесении поправок к конституции до окончания своего срока. Поправки к конституции потребуют одобрения двух третей законодателей в обеих палатах парламента Японии, а также большинства голосов на общенациональном референдуме.
Правительство Абэ пытается добиться упоминания в конституции Сил самообороны Японии, входящих в десятку самых хорошо оснащенных и обеспеченных материально вооруженных сил мира, чтобы их существование никто не мог назвать "антиконституционным". Все прежнее содержание мирной 9-й статьи предлагается оставить без изменений.
Вместе с тем соседние страны, прежде всего КНДР и Южная Корея, не раз выражали опасения в том, что Токио пытается добиться возрождения японского милитаризма, от которого пострадал во Второй мировой войне корейский народ.
Синдзо Абэ
09:14
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Синдзо АбэЯпонияВ мире
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