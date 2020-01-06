Абэ обеспокоен растущей напряженностью на Ближнем Востоке

Вместе с тем японский премьер подчеркнул, что изменений в планах отправить силы самообороны страны на Ближний Восток вне миссии США нет.

В ночь на 3 января США провели у аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, командующего элитным подразделением - силами специального назначения "Кудс", и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи намерен отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.