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Абэ обеспокоен растущей напряженностью на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Абэ обеспокоен растущей напряженностью на Ближнем Востоке

09:14 06.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевСиндзо Абэ
Синдзо Абэ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил крайнюю обеспокоенность растущей напряженностью на Ближнем Востоке и призвал решить ситуацию дипломатическим путем.
"Я крайне обеспокоен сложившейся ситуацией (на Ближнем Востоке – ред.). Я призываю все стороны предпринять дипломатические усилия (по ее разрешению – ред.)", - заявил Абэ в ходе пресс-конференции, выдержки из которой приводит агентство Киодо.
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Вместе с тем японский премьер подчеркнул, что изменений в планах отправить силы самообороны страны на Ближний Восток вне миссии США нет.
В ночь на 3 января США провели у аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, командующего элитным подразделением - силами специального назначения "Кудс", и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи намерен отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампСиндзо АбэАли ХаменеиИракЯпонияИранСШАВ мире
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