В Казахстане подросток получил травмы, упав с высоты на аттракционе

"Несмотря на показания потерпевшей стороны, в управлении полиции Медеуского района зарегистрировано досудебное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении полиции.