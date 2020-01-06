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В Казахстане подросток получил травмы, упав с высоты на аттракционе
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РИА Новости

В Казахстане подросток получил травмы, упав с высоты на аттракционе

08:35 06.01.2020 (обновлено: 13:23 06.01.2020)
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АЛМА-АТА, 6 янв — РИА Новости. Полиция в Алма-Ате начала досудебное расследование из-за получения травм 14-летним подростком на аттракционе "Катапульта" при падении на землю с большой высоты, сообщила пресс-служба городской полиции.
В социальных сетях широко распространилось видео, на котором подросток вылетает с аттракциона и падает на землю с высоты.
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По данным правоохранителей, родственники мальчика не предъявляли претензий из-за ЧП, считая, что оно произошло из-за неосторожности самого подростка.

"Несмотря на показания потерпевшей стороны, в управлении полиции Медеуского района зарегистрировано досудебное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении полиции.

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