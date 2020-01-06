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https://ria.ru/20200106/1563140215.html
Казахстан и США подписали соглашение об "открытом небе"
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РИА Новости

Казахстан и США подписали соглашение об "открытом небе"

07:54 06.01.2020 (обновлено: 12:11 06.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
АЛМА-АТА, 6 янв — РИА Новости. Казахстан и США заключили соглашение о воздушном сообщении на принципах "открытого неба", сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"Подписано соглашение о воздушном сообщении между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки", — говорится в сообщении КГА.

Документ подписали министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов и посол США в республике Уильям Мозер.
"Данное соглашение является первым для Республики Казахстан, которое предусматривает принципы "открытого неба" в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по дальнейшей либерализации воздушного транспорта, что предоставляет большие возможности для перевозчиков, планирующих выполнять полеты между Казахстаном и США, в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот, в том числе с "пятой степенью" свободы воздуха", — поясняется в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, соглашение установит правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами, а также будет способствовать дальнейшему развитию стратегического партнерства между Казахстаном и США.
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
13 декабря 2019, 07:21
Глава МИД Казахстана обсудил в госдепе США борьбу с терроризмом
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СШАКазахстанВ мире
Популярные комментарии
Как же казахи без полетов в США, ну очень тяжело переживают. Их же американцы ждут, как индейцев ждали в свое время. А вот, чтобы разведку у границ России проводить, то что нужно. Жаль казахов, опустились ниже плинтуса.
6 января, 08:10
llevone2017
3810016
Ну да... И закончат как Украина!!! Нет, чтобы учится на чужих ошибках, нет надо на себе испытать прелести колонии!!!😡😡😡
6 января, 09:13
Alex Ander
910002
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