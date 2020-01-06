Казахстан и США подписали соглашение об "открытом небе"

"Данное соглашение является первым для Республики Казахстан, которое предусматривает принципы "открытого неба" в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по дальнейшей либерализации воздушного транспорта, что предоставляет большие возможности для перевозчиков, планирующих выполнять полеты между Казахстаном и США, в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот, в том числе с "пятой степенью" свободы воздуха", — поясняется в пресс-релизе.