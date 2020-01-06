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ОАГ признала переизбрание Гуаидо на пост спикера парламента Венесуэлы
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РИА Новости

ОАГ признала переизбрание Гуаидо на пост спикера парламента Венесуэлы

07:23 06.01.2020 (обновлено: 12:07 06.01.2020)
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© РИА Новости / Марко Бельо / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Марко Бельо
Перейти в фотобанк
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
МЕХИКО, 6 янв — РИА Новости. Генеральный секретариат Организации американских государств, в которую входят 35 стран, приветствовал заявления экс-спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо, который незаконно объявил себя временным главой государства, о переизбрании в должности спикера Национальной ассамблеи.
Ранее на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты — соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.

"Генеральный секретариат Организации американских государств (ОАГ) приветствует переизбрание исполняющего обязанности президента и спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, которое прошло сегодня во второй половине дня в соответствии с законом, при поддержке 100 парламентариев и соблюдении кворума", — говорится в коммюнике на сайте организации.

Согласно заявлению ОАГ, генеральный секретариат организации "будет и впредь признавать в качестве законной власти страны временного президента Хуана Гуаидо и его должным образом назначенный кабинет".
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, который считает себя законно переизбранным на пост спикера парламента, намерен провести во вторник очередное заседание Национальной ассамблеи.
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Выборы спикера национальной ассамблеи прошли в связи с истечением срока полномочий Гуаидо. Новое руководство парламента избрано на следующий срок. Гуаидо был избран спикером 5 января 2019 года на год.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве "президентский статус" Гуаидо назвали несуществующим.
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13261010104
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Хуан ГуаидоНациональная Ассамблея ВенесуэлыОрганизация американских государствВенесуэлаВ мире
Популярные комментарии
Демократия, че сказать ))
6 января, 07:27
Лара Перейра
880001
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