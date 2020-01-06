ОАГ признала переизбрание Гуаидо на пост спикера парламента Венесуэлы

Ранее на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты — соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.

"Генеральный секретариат Организации американских государств (ОАГ) приветствует переизбрание исполняющего обязанности президента и спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, которое прошло сегодня во второй половине дня в соответствии с законом, при поддержке 100 парламентариев и соблюдении кворума", — говорится в коммюнике на сайте организации.

Согласно заявлению ОАГ, генеральный секретариат организации "будет и впредь признавать в качестве законной власти страны временного президента Хуана Гуаидо и его должным образом назначенный кабинет".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, который считает себя законно переизбранным на пост спикера парламента, намерен провести во вторник очередное заседание Национальной ассамблеи.

Выборы спикера национальной ассамблеи прошли в связи с истечением срока полномочий Гуаидо. Новое руководство парламента избрано на следующий срок. Гуаидо был избран спикером 5 января 2019 года на год.