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Культура
2020-01-06T10:40+0300
https://ria.ru/20200106/1563139881.html
Стали известны лауреаты "Золотого глобуса"
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РИА Новости

Стали известны лауреаты "Золотого глобуса"

07:12 06.01.2020 (обновлено: 10:40 06.01.2020)
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© Amblin Partners / Universal PicturesКадр из трейлера к фильму "1917"
Кадр из трейлера к фильму 1917
© Amblin Partners / Universal Pictures
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения "Золотого глобуса".
Историческая картина "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны выиграла в номинации "Лучшая драма".
Конкуренцию победителю составили семейная драма "Брачная история" Ноа Баумбаха, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Джокер" Тодда Филлипса и "Два папы" Фернанду Мейреллиша.
Оливия Колман в сериале Корона
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Мендес также получил награду за лучшую режиссуру.
Хоакин Феникс выиграл в номинации "Лучший актер в драме" за роль в "Джокере", Рене Зеллвегер, сыгравшая в "Джуди", получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в драме".
"Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино признали "Лучшей комедией/мюзиклом", а его самого — лучшим сценаристом. Сыгравший в этом фильме Брэд Питт получил награду за роль второго плана. Для него это седьмая номинация и вторая победа на "Золотом глобусе".
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Тэрон Эджертон, сыгравший в "Рокетмене", победил в номинации за лучшую роль в мюзикле. Рэп-исполнительница Awkwafina удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Прощание".
"Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Анимационная картина студии Laika "Потерянное звено" удостоена награды в соответствующей номинации.
Пятисерийный сериал "Чернобыль" телеканала HBO стал лучшим в категории коротких сериалов.
"Золотой глобус" вручается в более чем 20 категориях, в том числе за актерскую работу, сценарий и режиссуру.
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КультураХоакин ФениксКвентин ТарантиноАссоциация иностранной прессы ГолливудаЗолотой глобусЛос-Анджелес
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