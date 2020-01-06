Стали известны лауреаты "Золотого глобуса"

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения "Золотого глобуса"

Историческая картина "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны выиграла в номинации "Лучшая драма".

Конкуренцию победителю составили семейная драма "Брачная история" Ноа Баумбаха, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Джокер" Тодда Филлипса и "Два папы" Фернанду Мейреллиша.

Мендес также получил награду за лучшую режиссуру.

Хоакин Феникс выиграл в номинации "Лучший актер в драме" за роль в "Джокере", Рене Зеллвегер, сыгравшая в "Джуди", получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в драме".

"Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино признали "Лучшей комедией/мюзиклом", а его самого — лучшим сценаристом. Сыгравший в этом фильме Брэд Питт получил награду за роль второго плана. Для него это седьмая номинация и вторая победа на "Золотом глобусе".

Тэрон Эджертон, сыгравший в "Рокетмене", победил в номинации за лучшую роль в мюзикле. Рэп-исполнительница Awkwafina удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Прощание".

"Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

Анимационная картина студии Laika "Потерянное звено" удостоена награды в соответствующей номинации.

Пятисерийный сериал "Чернобыль" телеканала HBO стал лучшим в категории коротких сериалов.