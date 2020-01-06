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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-06T06:33+0300
https://ria.ru/20200106/1563139605.html
Гуаидо намерен провести во вторник заседание венесуэльского парламента
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/98/1552149855_0:202:3071:1929_1036x0_80_0_0_49bd2eb7743b5334be834c5bb329564b.jpg
РИА Новости

Гуаидо намерен провести во вторник заседание венесуэльского парламента

06:33 06.01.2020
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© РИА Новости / Марко Бельо / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Марко Бельо
Перейти в фотобанк
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
МЕХИКО, 6 янв - РИА Новости. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, который считает себя законно переизбранным на пост спикера парламента, намерен провести во вторник очередное заседание национальной ассамблеи.
Ранее на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
Госсекретарь США Майк Помпео
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"Во вторник мы проведём текущую сессию в Федеральном законодательном дворце", - написал Гуаидо в Twitter.
Выборы спикера национальной ассамблеи прошли в связи с истечением срока полномочий Гуаидо. Новое руководство парламента избрано на следующий срок. Гуаидо был избран спикером 5 января 2019 года на год.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Хуан Гуаидо
00:10
Биография Хуана Гуаидо
21400513
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНациональная Ассамблея ВенесуэлыВенесуэлаВ мире
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