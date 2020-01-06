Степаненко отказалась работать на Петросяна после развода

"Это точная информация. Мне Евгений Ваганович (Петросян. – Прим. ред.) говорил, что он очень много раз приглашал Елену Григорьевну (Степаненко. – Прим. ред.) сниматься в "Петросян-шоу", продолжать быть ведущей артисткой, но она отказывается", – рассказала Невежина.