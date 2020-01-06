Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-06T06:34+0300
https://ria.ru/20200106/1563139576.html
Степаненко отказалась работать на Петросяна после развода
https://cdn22.img.ria.ru/images/152594/85/1525948579_0:0:1000:562_1036x0_80_0_0_97cae2b7e570dea82793e7c520e8a5b1.jpg
РИА Новости

Степаненко отказалась работать на Петросяна после развода

06:34 06.01.2020
4674
© Фото : официальный сайт Евгения ПетросянаВечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко
Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко
© Фото : официальный сайт Евгения Петросяна
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Евгений Петросян неоднократно приглашал Елену Степаненко участвовать в съемках "Петросян-шоу". Об этом в эфире Первого канала рассказала актриса Оксана Невежина, работающая с юмористом.
Она отметила, что артистка всякий раз отказывалась от предложений бывшего супруга.

"Это точная информация. Мне Евгений Ваганович (Петросян. – Прим. ред.) говорил, что он очень много раз приглашал Елену Григорьевну (Степаненко. – Прим. ред.) сниматься в "Петросян-шоу", продолжать быть ведущей артисткой, но она отказывается", – рассказала Невежина.

Хамовнический суд расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 16 ноября 2018 года. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Суд разграничил вопросы о разводе юмористов и разделе имущества.
Татьяна Брухунова
12 декабря 2019, 12:55Культура
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Ранее о новой свадьбе Петросяна написала в инстаграме помощница артиста Татьяна Брухунова. Когда на пост обратили внимание СМИ, окрестив девушку новой женой юмориста, она его удалила. Юморист назвал подобные публикации "клеветой, оскорблением и издевательством над его личной жизнью", не подтвердив и не опровергнув сообщения о браке.
19514237
Обсудить 8
КультураТатьяна БрухуноваШоу-бизнесЕлена СтепаненкоЕвгений ПетросянРоссияОбщество
Рекомендуем
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Претендент на пост президента США прокомментировала убийство Сулеймани
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
412-я авиационная база несет боевое дежурство в Читинской области
Японский военный аналитик рассказал о советском "короле скорости"
Певица Loboda
Лобода назвала Линдеманна "своим" и спела на немецком
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
В Совфеде раскрыли детали военного присутствия США в Ираке
Автомобиль Следственного комитета России
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
Кадр из фильма Вторжение Фёдора Бондарчука
Бондарчук объяснил смысл фильма "Вторжение"
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Эксперты рассказали, кто путешествует по России чаще всего
13:35К линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы ВСУ, заявили в ЛНР
13:31Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани
13:26Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
13:25Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы
13:22Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта
13:21Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
13:15Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
13:09На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
13:05В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
13:03Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
13:03Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
12:59Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
12:56Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения
12:51Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню
12:46В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью
12:45У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
12:41В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта
12:40WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
12:37Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
Лента новостейМолния