Степаненко отказалась работать на Петросяна после развода

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Евгений Петросян неоднократно приглашал Елену Степаненко участвовать в съемках "Петросян-шоу". Об этом в эфире Первого канала рассказала актриса Оксана Невежина, работающая с юмористом.
Она отметила, что артистка всякий раз отказывалась от предложений бывшего супруга.
"Это точная информация. Мне Евгений Ваганович (Петросян. – Прим. ред.) говорил, что он очень много раз приглашал Елену Григорьевну (Степаненко. – Прим. ред.) сниматься в "Петросян-шоу", продолжать быть ведущей артисткой, но она отказывается", – рассказала Невежина.
Хамовнический суд расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 16 ноября 2018 года. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Суд разграничил вопросы о разводе юмористов и разделе имущества.
12 декабря 2019, 12:55КультураПомощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Ранее о новой свадьбе Петросяна написала в инстаграме помощница артиста Татьяна Брухунова. Когда на пост обратили внимание СМИ, окрестив девушку новой женой юмориста, она его удалила. Юморист назвал подобные публикации "клеветой, оскорблением и издевательством над его личной жизнью", не подтвердив и не опровергнув сообщения о браке.