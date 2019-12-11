Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Юморист Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.

Петросян возмутился "позорным" и "непристойным" поведением журналистов, которые лезут в его личную жизнь. Он назвал подобные публикации клеветой, оскорблением и издевательством.

Позднее комик добавил, что не опровергает информацию о женитьбе, но и не подтверждает ее.