Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Петросян возмутился "позорным" и "непристойным" поведением журналистов, которые лезут в его личную жизнь. Он назвал подобные публикации клеветой, оскорблением и издевательством.
Позднее комик добавил, что не опровергает информацию о женитьбе, но и не подтверждает ее.
Ранее о новом браке Петросяна написала в инстаграме его помощница Татьяна Брухунова. Когда на ее пост обратили внимание СМИ, она его удалила.