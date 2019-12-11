РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-11T21:42+0300
https://ria.ru/20191211/1562285337.html
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
https://cdn23.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_0:126:3068:1852_1036x0_80_0_0_d429ebf1787aaf5fabc1f31a57407173.jpg
РИА Новости

Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

18:24 11.12.2019 (обновлено: 21:42 11.12.2019)
20426
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПисатель-юморист, народный артист России Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист России Евгений Петросян
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Писатель-юморист, народный артист России Евгений Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Петросян возмутился "позорным" и "непристойным" поведением журналистов, которые лезут в его личную жизнь. Он назвал подобные публикации клеветой, оскорблением и издевательством.
Позднее комик добавил, что не опровергает информацию о женитьбе, но и не подтверждает ее.
Ранее о новом браке Петросяна написала в инстаграме его помощница Татьяна Брухунова. Когда на ее пост обратили внимание СМИ, она его удалила.
Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин отвечает на вопросы журналистов перед началом рассмотрения гражданского иска у Хамовнического суда Москвы. 6 августа 2018
5 октября, 15:21
Петросян впервые после развода попал в свою квартиру, заявил адвокат
119574451
Обсудить 2
КультураЕвгений ПетросянОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Юрий Лужков
Названа причина смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Уфа
Жена пропавшего с детьми уфимца нашла записку от него, сообщили СМИ
Анна Егорова
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика
Массовая драка в Раде попала на видео
Массовая драка в Раде попала на видео
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 21 января 2019
Неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит триллион рублей
Актриса Анастасия Заворотнюк
Представители Заворотнюк ответили на сообщения о параличе у актрисы
Здание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Киев исправил коммюнике "нормандского саммита"
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
07:03Туристов из США и ЕС пригласили провести новогодние праздники в Крыму
06:54В Приморье 266 автомобилей пострадали в авариях в снежный циклон
06:51Названы самые популярные города для путешествий на Рождество в декабре
06:46Село на севере Сахалина оказалось в снежной блокаде
06:43В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока
Лента новостейМолния