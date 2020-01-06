Претендент на пост президента США прокомментировала убийство Сулеймани

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани сыграло на руку террористическим группировкам "Исламское государство" (ИГ)* и "Аль-Каида"* в регионе, считает претендентка на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард.
"Объединенное командование во главе с США против ИГ* приостановило операции против этой террористической группировки. Их ресурсы и силы вынуждены занимать оборонительную позицию из-за этой ситуации с Ираном. Это именно то, чего хотела Саудовская Аравия, и то, чего хотят "Аль-Каида"* и ИГ*", — написала Габбард в Twitter.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.