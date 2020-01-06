Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T05:51+0300
https://ria.ru/20200106/1563139026.html
Претендент на пост президента США прокомментировала убийство Сулеймани
https://cdn25.img.ria.ru/images/155983/53/1559835380_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_0a66e6fd4adad8835b5a14ba60f23f3b.jpg
РИА Новости

Претендент на пост президента США прокомментировала убийство Сулеймани

04:38 06.01.2020 (обновлено: 05:51 06.01.2020)
15336
© AP Photo / John MinchilloКандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
© AP Photo / John Minchillo
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани сыграло на руку террористическим группировкам "Исламское государство" (ИГ)* и "Аль-Каида"* в регионе, считает претендентка на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард.
"Объединенное командование во главе с США против ИГ* приостановило операции против этой террористической группировки. Их ресурсы и силы вынуждены занимать оборонительную позицию из-за этой ситуации с Ираном. Это именно то, чего хотела Саудовская Аравия, и то, чего хотят "Аль-Каида"* и ИГ*", — написала Габбард в Twitter.
Пентагон
04:31
В США прокомментировали сообщения СМИ о приказе Трампа убить Сулеймани
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Американские военные в Ираке
02:13
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак поддержать коалицию против ИГ*
157178548
Обсудить 2
Гибель иранского генерала Касема СулейманиТулси ГаббардИсламское государствоАль-КаидаСШАВ мире
Рекомендуем
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
В Иране готовят ответный удар по военным объектам США
Сотрудники в офисе
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
Чеснок, перец чили, имбирь
Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
СМИ: Ирак в понедельник сообщит послу США о высылке американских войск
Кошка
Названы две самые популярные породы кошек у москвичей
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35К линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы ВСУ, заявили в ЛНР
13:31Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани
13:26Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
13:25Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы
13:22Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта
13:21Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
13:15Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
13:09На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
13:05В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
13:03Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
13:03Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
12:59Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
12:56Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения
12:51Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню
12:46В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью
12:45У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
12:41В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта
12:40WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
12:37Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
12:34В Тульской области начали проверку после гибели трех человек на пожаре
Лента новостейМолния