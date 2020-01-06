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Культура
2020-01-06T05:53+0300
https://ria.ru/20200106/1563138761.html
Лобода назвала Линдеманна "своим" и спела на немецком
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РИА Новости

Лобода назвала Линдеманна "своим" и спела на немецком

03:42 06.01.2020 (обновлено: 05:53 06.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Loboda
Певица Loboda
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинская певица Светлана Лобода исполнила на немецком языке песню "Маленькой елочке холодно зимой" и посвятила ее лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Артистка опубликовала в своем инстаграме ролик с отрывком из шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. В подписи к посту она поздравила исполнителя с днем рождения, назвав его "своим".

"Happy Birthday my Till Lindemann (С днем рождения, мой Тилль Линдеманн. – Прим. ред.)", — написала певица.

Ранее Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном. На красочном арте певицу несет на руках космонавт.
Кроме того, исполнительница появилась в новом клипе лидера Rammstein на песню Frau & Mann. Видео опубликовано на YouTube.
Певица Светлана Лобода
18 октября 2019, 11:18Культура
Лобода отпраздновала день рождения вместе с Линдеманном
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КультураШоу-бизнесТилль ЛиндеманнСветлана ЛободаRammsteinПервый канал (телеканал)ГерманияРоссияУкраина
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