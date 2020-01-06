Лобода назвала Линдеманна "своим" и спела на немецком

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинская певица Светлана Лобода исполнила на немецком языке песню "Маленькой елочке холодно зимой" и посвятила ее лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Артистка опубликовала в своем инстаграме ролик с отрывком из шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. В подписи к посту она поздравила исполнителя с днем рождения, назвав его "своим".
"Happy Birthday my Till Lindemann (С днем рождения, мой Тилль Линдеманн. – Прим. ред.)", — написала певица.
Ранее Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном. На красочном арте певицу несет на руках космонавт.
18 октября 2019, 11:18КультураЛобода отпраздновала день рождения вместе с Линдеманном