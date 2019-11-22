Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
В своем инстаграме артистка опубликовала постер с названием музыкального коллектива и подписью "Frau & Mann" (женщина и мужчина. — Прим. ред.). Внизу также указаны имена: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре.
На постере певица изображена в легком платье на руках космонавта, который вносит ее в некоторое помещение через дверь, из которой виднеется космос.
В подписи к публикации Лобода лишь продублировала название "Frau und Mann", однако не стала уточнять, что именно означает это изображение. Подписчики артистки предположили в комментариях, что это может быть постер к клипу и песне группы Lindemann.