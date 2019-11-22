Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

На постере певица изображена в легком платье на руках космонавта, который вносит ее в некоторое помещение через дверь, из которой виднеется космос.

В подписи к публикации Лобода лишь продублировала название "Frau und Mann", однако не стала уточнять, что именно означает это изображение. Подписчики артистки предположили в комментариях, что это может быть постер к клипу и песне группы Lindemann.