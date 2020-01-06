Бондарчук объяснил смысл фильма "Вторжение"

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Режиссер Режиссер Федор Бондарчук в интервью изданию " Известия " рассказал о смысле нового фильма "Вторжение".

По словам режиссера, в новой ленте показаны различные человеческие чувства.

"Если первая картина ("Притяжение". — Прим. ред.), как я говорил, — "маленький фильм о любви", то второй о человеческих чувствах: благодарность, принятие кого-то другого", — пояснил Бондарчук.

Он добавил, что в предыдущем фильме основной темой было "других по цвету кожи, другому вероисповеданию или гендеру".

"Вторжение" — и про технологии, и про сегодняшнее время. Я надеюсь, там нет "указательного пальца", мол, так надо, а так не надо, то есть я вам как будто советую или говорю, как делать. Я вообще этого в искусстве не люблю", — отметил Бондарчук.

Он подчеркнул, что в его ленте собрали примечательные вещи настоящего времени и показали в центральной части фильма. Режиссер также выразил надежду, что зрители захотят обсудить затронутые в фильме проблемы.