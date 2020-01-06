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Культура
2020-01-06T04:12+0300
https://ria.ru/20200106/1563138720.html
Бондарчук объяснил смысл фильма "Вторжение"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156295/89/1562958960_493:62:1815:805_1036x0_80_0_0_399ed6c12c3eeccbbfed98d49b04964e.jpg
РИА Новости

Бондарчук объяснил смысл фильма "Вторжение"

03:35 06.01.2020 (обновлено: 04:12 06.01.2020)
13914
© Пресс-служба WDSSPRКадр из фильма "Вторжение" Фёдора Бондарчука
Кадр из фильма Вторжение Фёдора Бондарчука
© Пресс-служба WDSSPR
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук в интервью изданию "Известия" рассказал о смысле нового фильма "Вторжение".
По словам режиссера, в новой ленте показаны различные человеческие чувства.
"Если первая картина ("Притяжение". — Прим. ред.), как я говорил, — "маленький фильм о любви", то второй о человеческих чувствах: благодарность, принятие кого-то другого", — пояснил Бондарчук.
Он добавил, что в предыдущем фильме основной темой было "других по цвету кожи, другому вероисповеданию или гендеру".
Кадр из фильма Вторжение
1 января, 08:00Культура
Кино на Новый год. Почему надо идти на "Вторжение" Бондарчука
"Вторжение" — и про технологии, и про сегодняшнее время. Я надеюсь, там нет "указательного пальца", мол, так надо, а так не надо, то есть я вам как будто советую или говорю, как делать. Я вообще этого в искусстве не люблю", — отметил Бондарчук.
Он подчеркнул, что в его ленте собрали примечательные вещи настоящего времени и показали в центральной части фильма. Режиссер также выразил надежду, что зрители захотят обсудить затронутые в фильме проблемы.
Фильм "Вторжение" — продолжение картины "Притяжение" об инопланетянах, приземлившихся в московском районе Чертаново. В ленте сыграли Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков и другие.
В Москве состоялась премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Федор Бондарчук приветствовал и благодарил зрителей на премьере своего фильма со сцены.

Режиссер Федор Бондарчук выступает на премьере фильма Вторжение в кинотеатре Октябрь
1 из 14

Федор Бондарчук приветствовал и благодарил зрителей на премьере своего фильма со сцены.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссера сопровождала супруга актриса Паулина Андреева.

Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере фильма Вторжение
2 из 14

Режиссера сопровождала супруга актриса Паулина Андреева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В этот вечер в кинотеатре "Октябрь" собрались многие участники из съемочной группы и исполнители главных ролей.

Актеры и участники съемочной группы на премьере фильма Вторжение
3 из 14

В этот вечер в кинотеатре "Октябрь" собрались многие участники из съемочной группы и исполнители главных ролей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В том числе, Александр Петров и Никита Кукушкин (слева).

Актеры Никита Кукушкин и Александр Петров на премьере фильма Вторжение
4 из 14

В том числе, Александр Петров и Никита Кукушкин (слева).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Ирина Старшенбаум, которая сыграла Юлию Лебедеву.

Актриса Ирина Старшенбаум на премьере фильма Вторжение
5 из 14

Актриса Ирина Старшенбаум, которая сыграла Юлию Лебедеву.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

И Олег Меньшиков, исполнивший роль ее отца.

На премьеру худрук и директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой пришел вместе с женой актрисой Анастасией Черновой.

Актер Олег Меньшиков с супругой, актрисой Анастасией Черновой на премьере фильма Вторжение
6 из 14

И Олег Меньшиков, исполнивший роль ее отца.

На премьеру худрук и директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой пришел вместе с женой актрисой Анастасией Черновой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Константин Богомолов, которому в фильме досталась эпизодическая роль, посетил премьеру вместе с женой Ксенией Собчак.

"Настоящий русский блокбастер для всей семьи! И отдельное спасибо за знание, что мой муж не только гениальный режиссер, но и отличный актер", — позже написала в инстаграме телеведущая.

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма Вторжение
7 из 14

Режиссер Константин Богомолов, которому в фильме досталась эпизодическая роль, посетил премьеру вместе с женой Ксенией Собчак.

"Настоящий русский блокбастер для всей семьи! И отдельное спасибо за знание, что мой муж не только гениальный режиссер, но и отличный актер", — позже написала в инстаграме телеведущая.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной.

Актер Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной премьере фильма Вторжение
8 из 14

Актер Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Надежда Михалкова.

Актриса Надежда Михалкова на премьере фильма Вторжение
9 из 14

Актриса Надежда Михалкова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певец Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
10 из 14

Певец Филипп Киркоров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актеры Егор Корешков и Полина Максимова.

Актеры Егор Корешков и Полина Максимова на премьере фильма Вторжение
11 из 14

Актеры Егор Корешков и Полина Максимова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Павел Деревянко.

Актер Павел Деревянко на премьере фильма Вторжение
12 из 14

Актер Павел Деревянко.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Юлия Паршута

Певица Юлия Паршута на премьере фильма Вторжение
13 из 14

Певица Юлия Паршута

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Сергей Светлаков с супругой Антониной Чеботаревой.

Актер Сергей Светлаков с супругой на премьере фильма Вторжение
14 из 14

Актер Сергей Светлаков с супругой Антониной Чеботаревой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 14

Федор Бондарчук приветствовал и благодарил зрителей на премьере своего фильма со сцены.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 14

Режиссера сопровождала супруга актриса Паулина Андреева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 14

В этот вечер в кинотеатре "Октябрь" собрались многие участники из съемочной группы и исполнители главных ролей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 14

В том числе, Александр Петров и Никита Кукушкин (слева).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 14

Актриса Ирина Старшенбаум, которая сыграла Юлию Лебедеву.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 14

И Олег Меньшиков, исполнивший роль ее отца.

На премьеру худрук и директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой пришел вместе с женой актрисой Анастасией Черновой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 14

Режиссер Константин Богомолов, которому в фильме досталась эпизодическая роль, посетил премьеру вместе с женой Ксенией Собчак.

"Настоящий русский блокбастер для всей семьи! И отдельное спасибо за знание, что мой муж не только гениальный режиссер, но и отличный актер", — позже написала в инстаграме телеведущая.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
8 из 14

Актер Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 14

Актриса Надежда Михалкова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
10 из 14

Певец Филипп Киркоров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
11 из 14

Актеры Егор Корешков и Полина Максимова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
12 из 14

Актер Павел Деревянко.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
13 из 14

Певица Юлия Паршута

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
14 из 14

Актер Сергей Светлаков с супругой Антониной Чеботаревой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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Обсудить 19
КультураФильм "Притяжение"Фильм "Вторжение"Кино и сериалыШоу-бизнесФедор БондарчукРоссия
Популярные комментарии
Смысл в получении денег.
6 января, 04:45
ppet.g6
3201305
Дожили! Раньше можно было просто посмотреть фильм и понять о чем о он. Сейчас же необходимо ещё и пояснения режиссера, иначе ничего не поймешь! Вот каким сложным стало отечественное кино! Ни чета западным блокбастерам, которые изначально понятны зрителям. Примитивы, одним словом!
6 января, 04:29
ahanatol hristenko
2221015
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