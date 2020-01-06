Бондарчук объяснил смысл фильма "Вторжение"

Федор Бондарчук приветствовал и благодарил зрителей на премьере своего фильма со сцены.
Федор Бондарчук приветствовал и благодарил зрителей на премьере своего фильма со сцены.
Режиссера сопровождала супруга актриса Паулина Андреева.
Режиссера сопровождала супруга актриса Паулина Андреева.
В этот вечер в кинотеатре "Октябрь" собрались многие участники из съемочной группы и исполнители главных ролей.
В этот вечер в кинотеатре "Октябрь" собрались многие участники из съемочной группы и исполнители главных ролей.
В том числе, Александр Петров и Никита Кукушкин (слева).
В том числе, Александр Петров и Никита Кукушкин (слева).
Актриса Ирина Старшенбаум, которая сыграла Юлию Лебедеву.
Актриса Ирина Старшенбаум, которая сыграла Юлию Лебедеву.
И Олег Меньшиков, исполнивший роль ее отца.
На премьеру худрук и директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой пришел вместе с женой актрисой Анастасией Черновой.
И Олег Меньшиков, исполнивший роль ее отца.
На премьеру худрук и директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой пришел вместе с женой актрисой Анастасией Черновой.
Режиссер Константин Богомолов, которому в фильме досталась эпизодическая роль, посетил премьеру вместе с женой Ксенией Собчак.
"Настоящий русский блокбастер для всей семьи! И отдельное спасибо за знание, что мой муж не только гениальный режиссер, но и отличный актер", — позже написала в инстаграме телеведущая.
Режиссер Константин Богомолов, которому в фильме досталась эпизодическая роль, посетил премьеру вместе с женой Ксенией Собчак.
"Настоящий русский блокбастер для всей семьи! И отдельное спасибо за знание, что мой муж не только гениальный режиссер, но и отличный актер", — позже написала в инстаграме телеведущая.
Актер Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной.
Актер Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной.
Актеры Егор Корешков и Полина Максимова.
Актер Сергей Светлаков с супругой Антониной Чеботаревой.
Актер Сергей Светлаков с супругой Антониной Чеботаревой.
Федор Бондарчук приветствовал и благодарил зрителей на премьере своего фильма со сцены.
Режиссера сопровождала супруга актриса Паулина Андреева.
В этот вечер в кинотеатре "Октябрь" собрались многие участники из съемочной группы и исполнители главных ролей.
В том числе, Александр Петров и Никита Кукушкин (слева).
Актриса Ирина Старшенбаум, которая сыграла Юлию Лебедеву.
И Олег Меньшиков, исполнивший роль ее отца.
На премьеру худрук и директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой пришел вместе с женой актрисой Анастасией Черновой.
Режиссер Константин Богомолов, которому в фильме досталась эпизодическая роль, посетил премьеру вместе с женой Ксенией Собчак.
"Настоящий русский блокбастер для всей семьи! И отдельное спасибо за знание, что мой муж не только гениальный режиссер, но и отличный актер", — позже написала в инстаграме телеведущая.
Актер Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной.
Актеры Егор Корешков и Полина Максимова.
Актер Сергей Светлаков с супругой Антониной Чеботаревой.