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Культура
2019-12-24T16:36+0300
https://ria.ru/20191224/1562774905.html
В Москве состоялась премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156277/36/1562773615_0:0:3184:1792_1036x0_80_0_0_49700e2c3f4d46939b324a807927de06.jpg
РИА Новости

В Москве состоялась премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"

16:36 24.12.2019
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В кинотеатре "Октябрь" состоялась московская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение", который стал продолжением блокбастера 2017 года "Притяжение". Гости премьеры — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Федор Бондарчук приветствовал и благодарил зрителей на премьере своего фильма со сцены.

Режиссер Федор Бондарчук выступает на премьере фильма Вторжение в кинотеатре Октябрь
1 из 14

Федор Бондарчук приветствовал и благодарил зрителей на премьере своего фильма со сцены.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссера сопровождала супруга актриса Паулина Андреева.

Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере фильма Вторжение
2 из 14

Режиссера сопровождала супруга актриса Паулина Андреева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В этот вечер в кинотеатре "Октябрь" собрались многие участники из съемочной группы и исполнители главных ролей.

Актеры и участники съемочной группы на премьере фильма Вторжение
3 из 14

В этот вечер в кинотеатре "Октябрь" собрались многие участники из съемочной группы и исполнители главных ролей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В том числе, Александр Петров и Никита Кукушкин (слева).

Актеры Никита Кукушкин и Александр Петров на премьере фильма Вторжение
4 из 14

В том числе, Александр Петров и Никита Кукушкин (слева).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Ирина Старшенбаум, которая сыграла Юлию Лебедеву.

Актриса Ирина Старшенбаум на премьере фильма Вторжение
5 из 14

Актриса Ирина Старшенбаум, которая сыграла Юлию Лебедеву.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

И Олег Меньшиков, исполнивший роль ее отца.

На премьеру худрук и директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой пришел вместе с женой актрисой Анастасией Черновой.

Актер Олег Меньшиков с супругой, актрисой Анастасией Черновой на премьере фильма Вторжение
6 из 14

И Олег Меньшиков, исполнивший роль ее отца.

На премьеру худрук и директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой пришел вместе с женой актрисой Анастасией Черновой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Константин Богомолов, которому в фильме досталась эпизодическая роль, посетил премьеру вместе с женой Ксенией Собчак.

"Настоящий русский блокбастер для всей семьи! И отдельное спасибо за знание, что мой муж не только гениальный режиссер, но и отличный актер", — позже написала в инстаграме телеведущая.

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма Вторжение
7 из 14

Режиссер Константин Богомолов, которому в фильме досталась эпизодическая роль, посетил премьеру вместе с женой Ксенией Собчак.

"Настоящий русский блокбастер для всей семьи! И отдельное спасибо за знание, что мой муж не только гениальный режиссер, но и отличный актер", — позже написала в инстаграме телеведущая.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной.

Актер Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной премьере фильма Вторжение
8 из 14

Актер Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Надежда Михалкова.

Актриса Надежда Михалкова на премьере фильма Вторжение
9 из 14

Актриса Надежда Михалкова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певец Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
10 из 14

Певец Филипп Киркоров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актеры Егор Корешков и Полина Максимова.

Актеры Егор Корешков и Полина Максимова на премьере фильма Вторжение
11 из 14

Актеры Егор Корешков и Полина Максимова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Павел Деревянко.

Актер Павел Деревянко на премьере фильма Вторжение
12 из 14

Актер Павел Деревянко.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Юлия Паршута

Певица Юлия Паршута на премьере фильма Вторжение
13 из 14

Певица Юлия Паршута

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Сергей Светлаков с супругой Антониной Чеботаревой.

Актер Сергей Светлаков с супругой на премьере фильма Вторжение
14 из 14

Актер Сергей Светлаков с супругой Антониной Чеботаревой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КультураКино и сериалыНовости культурыПаулина АндрееваАлександр Петров (актер)Константин БогомоловОлег МеньшиковСергей СветлаковФилипп КиркоровКсения СобчакФедор Бондарчук
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