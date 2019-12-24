В Москве состоялась премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"

Режиссер Константин Богомолов, которому в фильме досталась эпизодическая роль, посетил премьеру вместе с женой Ксенией Собчак.

"Настоящий русский блокбастер для всей семьи! И отдельное спасибо за знание, что мой муж не только гениальный режиссер, но и отличный актер", — позже написала в инстаграме телеведущая.