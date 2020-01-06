В Армении задержали автора ложной новости по теме гибели Сулеймани

Ранее Пашинян заявил , что армяноязычная фейковая страница распространила лживую новость о том, что он поздравил президента США Дональда Трампа с организацией "успешной" антииранской операции. По его словам, эта информация быстро стала трендом дня в азербайджанской прессе, а оттуда попала в иранские СМИ. Премьер добавил, что эта ситуация создала угрозу национальной безопасности Армении.

На сайте СНБ отмечается, что "в результате проведенных СНБ оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность человека", который ведет фейковую Facebook-страницу "Диана Арутюнян", где была размещена новость. "Он был доставлен в Службу нацбезопасности и дал разъяснения по поводу своих действий", — дополняется в сообщении.

Там же выложено видео с показаниями задержанного, в котором он заявляет, что распространил фейковую новость "для дискредитации властей Армении, так как имеет оппозиционные взгляды и считает несправедливым арест Роберта Кочаряна". Его лицо на видеокадрах закрыто.

В пресс-центре заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Статья УК не указывается. Однако в СНБ заявили, что действия задержанного были направлены "на возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды" и нанесли ущерб нацбезопасности страны.

Убийство Сулеймани

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, в ходе которой погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.