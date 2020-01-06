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2020-01-06T07:34+0300
https://ria.ru/20200106/1563138091.html
В Армении задержали автора ложной новости по теме гибели Сулеймани
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РИА Новости

В Армении задержали автора ложной новости по теме гибели Сулеймани

01:42 06.01.2020 (обновлено: 07:34 06.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Еревана
Вид Еревана
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид Еревана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 янв — РИА Новости. Служба нацбезопасности Армении обнаружила владельца фейковой страницы в Facebook, откуда, по утверждению следствия, была распространена ложная информация о поздравлении с "успешной" операцией против Ирана, якобы направленном армянским премьером Николом Пашиняном президенту США Дональду Трампу, сообщили в пресс-центре СНБ.
Ранее Пашинян заявил, что армяноязычная фейковая страница распространила лживую новость о том, что он поздравил президента США Дональда Трампа с организацией "успешной" антииранской операции. По его словам, эта информация быстро стала трендом дня в азербайджанской прессе, а оттуда попала в иранские СМИ. Премьер добавил, что эта ситуация создала угрозу национальной безопасности Армении.
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018
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На сайте СНБ отмечается, что "в результате проведенных СНБ оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность человека", который ведет фейковую Facebook-страницу "Диана Арутюнян", где была размещена новость. "Он был доставлен в Службу нацбезопасности и дал разъяснения по поводу своих действий", — дополняется в сообщении.
Там же выложено видео с показаниями задержанного, в котором он заявляет, что распространил фейковую новость "для дискредитации властей Армении, так как имеет оппозиционные взгляды и считает несправедливым арест Роберта Кочаряна". Его лицо на видеокадрах закрыто.
В пресс-центре заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Статья УК не указывается. Однако в СНБ заявили, что действия задержанного были направлены "на возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды" и нанесли ущерб нацбезопасности страны.

Убийство Сулеймани

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию, в ходе которой погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Вчера, 12:30
В Армении надеются, что Иран и США воздержатся от обострения ситуации
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиНикол ПашинянСлужбы национальной безопасности (СНБ) АрменииДональд ТрампАрменияВ мире
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