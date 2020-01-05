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Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
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РИА Новости

Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана

04:32 05.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 5 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал лживой распространяемую в СМИ Ирана информацию о том, что он якобы поздравил президента США Дональда Трампа с организацией "успешной" антииранской операции.
"Армяноязычная фейковая страница распространяет лживую новость о том, что я поздравил президента США Дональда Трампа с организацией "успешной" антииранской операции. Эта информация быстро становится трендом дня в азербайджанской прессе. Из азербайджанской прессы она попадает в иранские СМИ и становится источником антиармянского вдохновения некоторых сил", - написал Пашинян в Facebook.
Он не указал, в какой именно соцсети и в каких азербайджанских и иранских изданиях появилась эта информация.
При этом премьер Армении заявил, что это "тот случай, когда фальшивая "свобода" слова создала угрозу для национальной безопасности страны". "Авторы этой информации и их мотивы должны быть установлены", - отметил Пашинян.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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Никол ПашинянДональд ТрампИранСШААрменияВ мире
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