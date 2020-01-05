Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана

"Армяноязычная фейковая страница распространяет лживую новость о том, что я поздравил президента США Дональда Трампа с организацией "успешной" антииранской операции. Эта информация быстро становится трендом дня в азербайджанской прессе. Из азербайджанской прессы она попадает в иранские СМИ и становится источником антиармянского вдохновения некоторых сил", - написал Пашинян в Facebook

Он не указал, в какой именно соцсети и в каких азербайджанских и иранских изданиях появилась эта информация.

При этом премьер Армении заявил, что это "тот случай, когда фальшивая "свобода" слова создала угрозу для национальной безопасности страны". "Авторы этой информации и их мотивы должны быть установлены", - отметил Пашинян.