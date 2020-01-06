Слуцкий допустил, что Гуаидо продолжит "цепляться за власть"

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Хуан Гуаидо, которого парламент Венесуэлы снял с должности его председателя, продолжает любыми способами цепляться за власть, сказал РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, отметив, что в России продолжат следить за развитием событий в венесуэльском парламенте.
Ранее венесуэльский парламент лишил незаконно провозгласившего себя временным главой государства Хуана Гуаидо поста своего председателя, на его место избран провластный депутат Луис Парра.
"Гуаидо продолжает цепляться за власть любыми способами. Неудивительно, что он не признает решение по избранию нового спикера Национальной ассамблеи Луиса Эдуардо Парра. А также весьма показательно, что сторонники самозванца Гуаидо назвали его смещение с поста главы парламента "переворотом". Переворот — это то, что пытались сделать в Венесуэле США, признавая Гуаидо президентом страны. Вот это было полностью незаконно", — сказал Слуцкий.
"Будем продолжать следить за развитием событий в венесуэльском парламенте", — добавил парламентарий.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.