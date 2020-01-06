Слуцкий допустил, что Гуаидо продолжит "цепляться за власть"

"Гуаидо продолжает цепляться за власть любыми способами. Неудивительно, что он не признает решение по избранию нового спикера Национальной ассамблеи Луиса Эдуардо Парра. А также весьма показательно, что сторонники самозванца Гуаидо назвали его смещение с поста главы парламента "переворотом". Переворот — это то, что пытались сделать в Венесуэле США, признавая Гуаидо президентом страны. Вот это было полностью незаконно", — сказал Слуцкий.